Neptunus-Pro pakt in september uit met drie festivaldagen van het Kustschlagerfestival met grootse namen zoals Willy Sommers, Christoff, Jo Vally…

Op de woensdagen 4, 11 en 18 september zijn er terug drie festivaldagen van het Kustschlagerfestival in het Plopsa Theater in De Panne. De affiche qua optredens zelf kwam tot stand na een poll bij de aanwezigen van 2023 wie zij graag wilden zien op het Kustschlagerfestival 2024.

In september 2023 waren de twee festivaldagen helemaal uitverkocht. Dit jaar gaan ze voor 3 op 3. Op woensdagnamiddag 4 september staan Paul Bruna, Willy Sommers en Margriet Hermans op de affiche. Eén week later zingen Paul Bruna, Garry Hagger en Christof. Op woensdag 18 september zijn er optredens van Paul Bruna, Jo Vally en Laura Lynn.

Paul Bruna is drie woensdagnamiddagen van de partij. © PADI/Daniël

Op de affiche herkennen we de vaste Kustschlagerfestivalwaarden als Willy Sommers, Paul Bruna en Laura Lynn. In 2022 kreeg Laura Lynn nog de ‘Lage Landen Muziek Award’ op het Kustschlagerfestival. Ook Christoff is er nu voor het tweede jaar op rij bij en Margriet Hermans maakt haar rentree na 5 jaar afwezigheid. Nieuwe namen zijn Garry Hagger, die eigenlijk al eens voorzien was op de editie van 2020 (die toen niet is kunnen doorgaan wegens covid) en ook Jo Vally. Er is ook een Kustschlagerfestivalmenu beschikbaar om van te smullen. (PADI)

‘Het Kustschlagerfestival’: op de woensdagen 4,11 en 18 september in het Plopsa Theater in De Panne. Tickets: 27 euro tot en met 31 mei, 29 euro vanaf 1 juni of 35 euro aan de deur indien nog beschikbaar. Kustschlagerfestivalmenu 21,99 euro Info & tickets: www.kustschlagerfestival.be