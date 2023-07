Jo Vally op ‘Het Schlagerfestival Zomereditie’ in Middelkerke: “Hier moet je geen serieuze dingen brengen, wel liedjes die de mensen kennen”

‘Mooi Is Het Leven’, ‘Aan Alle Vrouwen’, een medley van Rob De Nijs én ‘Desiré’: dit zijn de liedjes die Jo Vally bracht op ‘Het Schlagerfestival Zomereditie’ in de Proximus Pop-Up in Middelkerke.

Eén uur voor zijn optreden sloegen we backstage een korte babbel met Jo.

Het is de eerste keer dat je hier op de affiche staat, juist toch?

Jo: ““In Middelkerke wél, maar ik stond al meerdere keren op ‘Het Schlagerfestival’ in Hasselt. Mijn laatste keer? Euh, dat is nu toch al enkele jaren geleden hoor. Misschien ben ik er terug bij in 2024, wie weet?”

Moet je voor zoiets dan zelf lobbyen?

Jo: “Je krijgt die vraag, ze willen dan een reactie erop. Natuurlijk wil ik dat heel graag doen. Je staat voor een heel pak volk en je mag je dan tonen. Als je dan meegaat in de vragen die ze stellen, dan gaan er deuren open.”

Is zo’n optreden altijd een speciale gelegenheid, een uniek moment?

Jo: “Och, voor mij zijn alle optredens leuk. Ik doe dit wel supergraag. Ik zing graag voor een groot publiek, maar ik doe ook graag iets intiem voor een 20-tal mensen. Wat leuk is, is dat je hier kan staan met een groot live orkest. Dat is leuk om eens muzikaal zo te kunnen uitpakken. Dat is echt kicken, zo plezant. Hier is puur alles live. Weet je wat ik mis op het Eurovisiesongfestival? Dat is geen Eurovisiesongfestival meer, dan is gewoon spektakel. En hoe zotter dat het kan zijn, hoe beter voor hen. Vroeger was dat echter zingen met een live orkest. Dan moest je zien dat je met een groot orkest kon werken. Dan zagen de mensen of je al dan niet goed kon zingen.”

Jo Vally met groot orkest! © PADI/Daniël

Voel je bij het publiek een verschil qua ambiance wanneer je live met orkest zingt of met tape je nummers brengt?

Jo: “Wat ik voel, is dat ik het gevoel heb dat méér en méér mensen – en dan vooral de mensen van iets rijpere leeftijd – liever naar optredens gaan met een live orkest. Sommige mensen denken dat je zingt met een tape, maar dat is bij mij niet zo. Sta je met een live orkest, dan zie je dat de mensen daarvan genieten.”

Hoeveel liedjes breng je hier?

Jo: “Vier! Ze vroegen van de organisatie of ik m’n lijst met liedjes wilden doorsturen. Ik zei dat ik er 420 heb. Ik stuurde wat ik graag wilde brengen en zij maakten een keuze. Hier gaan ze echter voor een ambiance. Een schlagerfestival is feesten. Hier moet je geen serieuze dingen brengen, wel liedjes zingen dat ze kennen.”

Voel je aan bij het publiek dat de mensen enthousiast worden wanneer je begint met een bekende song?

Jo: “Ja zeker! Als je begint met een liedje dat de mensen kennen, dan weet ik 100% dat het dik in orde is.”

Welke collega die hier ook optreedt, vind je een topper?

Jo: “Ik vind dat allemaal toppers, iedereen die hier optreedt. Iedereen doet zijn best, heeft zijn eigen nummers, zijn eigen capaciteiten en zijn eigen manier van optreden. Er moet een beetje een variatie in zitten.”

Hoe gaat het met de voorbereidingen van ‘Zomer in mijn straat’, die vanaf begin augustus start in Wolvertem/Westrode?

Jo: “Super, maar we voelen wel aan dat het niet meer zo gemakkelijk is om tickets te verkopen. Wat ik storend vind – en ik begrijp dat wel -, maar er is zoveel gratis te doen. Altijd moet iemand dat wel betalen, want gratis bestaat niet. Wij organiseren iets, hebben zoveel kosten en dus moeten we wel toegang vragen. Maar je ziet aan de kust of op andere grote pleinen heel wat artiesten optreden die weliswaar zijn vergoed, maar de mensen mogen het gratis bekijken. Het is dan wel moeilijk wanneer je zelf een organisatie doet en 25 of 30 euro toegangsgeld vraagt. De mensen denken dan: én daar sta je wel gratis op te treden. Steden, gemeenten, organisaties staan dan wel in voor de kosten en dus kan men het publiek gratis laten genieten, maar niet alle mensen snappen zoiets.” (PADI)

www.jo-vally.be