Jérémie Vrielynck speelt de hoofdrol van Fons in de vernieuwde spektakel-musical 14-18 in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs: “Tien jaar geleden was ik er ook al bij!”

Jérémie Vrielynck uit Geel, maar afkomstig uit Deerlijk, kijkt nu al uit naar 2024, want dan staat hij op het podium van diverse productie, waaronder ‘De Muizenval’ en ‘Florence Foster Jenkins’ van Loge 10. Hij componeert en producet ook nog de muziek voor de theaterversie van ‘Tot Altijd’, gebaseerd op de gelijknamige film van Nic Balthazar. In ‘Hairspray’ van Deep Bridge vertolkt hij de rol van Link Larkin, en vanaf 2 juni speelt hij mee in de vernieuwde spektakel-musical 14-18 van Studio 100 in het Pop-Up Theater in Puurs. In die cast zitten er namen uit de originele productie, én maken nieuwe acteurs/actrices hun opwachting. Eén daarvan is dus de 23-jarige Jérémie, die met Jonas Van Geel zal alterneren.

Hoe belangrijk is deze productie voor je?

Jérémie: “Enorm belangrijk! Het is dit jaar tien jaar geleden dat ik voor het eerst mocht proeven van theater, musicals, van shows spelen. Ik was toen een jonge knaap van dertien jaar. Het is geweldig om nu na tien jaar van de jonge cast – want ik had toen ook een rol in 14-18 – te kunnen doorschuiven naar de hoofdcast. Je kan dat dromen en hoopt dat dit ooit uitkomt, maar vandaag is dat zo. Ik ben heel dankbaar dat ik de kans krijg van Studio 100 om deel te mogen uitmaken van deze nieuwe productie en een belangrijke rol daarin mag spelen.”

Moest je auditie doen om die rol te verkrijgen?

Jérémie: “Studio 100 belde mij op met de vraag om even langs te komen. Ik wist van niets, was nieuwsgierig wat ze te vertellen hadden. Daarna hoorde ik een tijdje niets meer ervan. Eén maand later kreeg ik terug telefoon, met de vraag of ik dat wilde doen. Het is logisch dat ik niet lang moest nadenken.”

Hoeveel keren zal jij op het podium staan?

Jérémie: “In mijn agenda blokkeerde ik een lange periode, maar de definitieve speeldata zijn nog niet vastgelegd. Dat is natuurlijk ook afhankelijk van de ticketverkoop. Tien jaar geleden kwamen er 325.00 mensen kijken. Ik ben er zeker van dat er deze keer terug veel volk zal komen opdagen. Naar ik denk zal het waarschijnlijk een verdeling 50/50 zijn tussen Jonas en ik, én Jelle en Yanni. De heren Cleymans & Van Geel houden ook van muziek en denken eveneens aan een zomertournee.”

Heb je een moeilijke rol?

Jérémie: “Het is wel een moeilijke rol. Ik zeg niet de moeilijkste. Zopas sprak ik er nog over met scripschrijver Frank Van Laeke, waarmee ik al samenwerkte voor ‘Kadanza’ en de eerste ’14-18’. Maar de rol van Fons De Rudder – vind ik persoonlijk – heeft de mooiste, maar ook de moeilijkste boog. Het is een rol waar veel diepgang in zit. Ik denk dat het nog een heel spannende rit wordt om die te gaan vertolken. Ik ga er mij in verdiepen en wil daarna een mooie rol neerzetten.”

Wanneer beginnen de repetities?

Jérémie: “De dag de laatste voorstelling van ‘Hairspray’. Ik denk dat ik de laatste show op zondag speel, de maandag rustdag. Eén dag later of eind april starten we dan al met de repetities voor ’14-18’. Het wordt een drukke periode, maar ik kijk er ongelooflijk hard naar uit.”

Jérémie (tweede van rechts) tussen de andere leden van de hoofdcast, Gert Verhulst en Frank Van Laecke. © PADI/Daniël

Geraak je door deze hoofdrol nog méér binnen bij de Studio 100-familie om misschien in de toekomst nog in andere producties mee te spelen?

Jérémie: “Ik denk dat het zowel voor Studio 100 als voor mezelf een belangrijke stap is naar de toekomst toe. Studio 100 denkt eveneens aan de toekomst en zoekt wellicht naar een nieuwe groep van jonge en gedreven acteurs en actrices. Voor mezelf is het een heel mooie kans om mij te gaan bewijzen, want dat moet ik natuurlijk wel nog gaan doen. Ik moet de voorstelling nog goed uitvoeren. Voor mezelf kan dat misschien leiden naar een vervolg binnen Studio 100. Dat zou heel fijn zijn. Ik mocht al een aantal keren voor Studio 100 werken rond musicals, tv-series, theaterproducties… En wat ik daarvan heb onthouden, is dat het altijd fijn samenwerken is met Studio 100.”

Stel je voor, dan nog met twee Deerlijknaren die op het podium staan, namelijk Niels Destadsbader en jezelf.

Jérémie (lacht): “Zet die twee samen op een flyer of een poster én dat wordt enorm leuk. Ik ga mij daarmee enorm amuseren. Die chemie zit al goed. ’t Is de eerste keer dat we samen op een podium zullen staan. Niels is (ik denk) dertien jaar ouder dan ik. Ik stond als kleine snotter fier te kijken naar wat hij allemaal deed. Hij is een voorbeeld voor mij én één van de redenen waarom ik ook die richting insloeg. Nu dat we in dezelfde productie staan, is dat een hele eer. Het wordt een onvergetelijk en vooral fantastisch avontuur.” (PADI)

Tickets en info: www.14-18.nu – www.jeremievrielynck.be