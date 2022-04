Jean-Marie Dedecker over Het Schlagerfestival in Middelkerke: “Ik ben fan van àlles, als het maar leute is”

Op zaterdag 16 juli heeft de tweede editie van Het Schlagerfestival plaats in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke. Er staat heel wat Vlaams talent op het imposante podium.

Burgemeester Jean-Marie Dedecker van Middelkerke is heel blij met de komst van de schlagers naar zijn gemeente. “Tijdens de komende zomerperiode is er ontzettend veel te doen bij ons in Middelkerke. We haalden acht keren ‘Tien-om-te-Zien’ binnen. Ook de Proximus Pop-Up Arena is terug aanwezig met zo’n 20-tal shows, waaronder Het Schlagerfestival. Middelkerke is in de komende zomerperiode voor iedereen ‘the place to be’. Of ik fan ben van Vlaamse Schlagers? Och, ik ben fan van àlles als het maar leute is. Maar we doen dat vooral voor onze bevolking in onze gemeente. Eind volgend jaar openen we een nieuw Casino met een 3.000-tal plaatsen, onze nieuwe evenementenhal. Iedereen is daar welkom: van opera tot Vlaamse muziek. Voor mij geen enkel probleem.”

Wat Het Schlagerfestival betreft, naar wie gaat uw voorkeur: naar muziek van De Romeo’s of de knappe Lindsay?

Jean-Marie(lacht luid): “In die MeToo-tijden, zou ik mij durven uitspreken als politicus? Dat is heel gevaarlijk hé! Maar eerlijk: ik ben voorstander van vrouwelijk schoon. Op mijn leeftijd van 70 jaar is dat wel gedurfd. Mijn voorkeur qua liedjes? Och, vorig jaar ben ik één keer gaan kijken naar het optreden van André Hazes. Voor mij is de zomer altijd een ontzettend drukke periode.” (PADI)

Het Schlagerfestival Zomereditie vindt plaats op zaterdag 16 juli 2022 in de Proximus Pop-Up Arena Middelkerke, met vanaf 20u00 optredens van De Romeo’s, Lindsay, Laura Lynn, Johan Veugelers, Sasha & Davy, Swoop, Bart Kaëll, Yves Segers en Christoff. Tickets, vanaf 35 euro, inclusief reservatiefee: www.schlagerfestivalzomer.be