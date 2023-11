IN BEELD – Voorstelling nieuwe versie spektakel-musical 14-18, met Vlaamse topcast met oude bekenden en verrassende nieuwe namen

Vanaf 2 juni 2024 ben je welkom op de gloednieuwe versie van de spektakel-musical 14-18 in Puurs. Een nieuw lied, herschreven teksten en tal van andere nieuwe elementen zorgen voor een nieuwe ervaring.

Gert Verhulst: “We zijn bijna 10 jaar later en ik hoor vaak van mensen dat 14-18 nog steeds hun favoriete musical is. Ik ben dan ook bijzonder enthousiast dat we deze iconische musical terugbrengen in een nieuwe versie en in de spectaculaire setting van het Pop-Up Theater in Puurs. Dit gaat een nieuwe dimensie geven aan het verhaal. Het meeslepende verhaal zal nog worden versterkt door de indrukwekkende decors, de rijdende tribunes en de levensechte effecten.”

In de Vlaamse topcast zitten er oude bekende: Jelle Cleymans, Jonas Van Geel, Peter Van de Velde. Er zitten ook verrassende nieuwe namen tussen: Niels Destadsbader, Sandrine Van Handenhoven, Remi De Smet, Marc Peeters, Yanni Bourguignon en Jérémie Vrielynck. (PADI)

Info en tickets: www.14-18.nu