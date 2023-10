IN BEELD – Verjaardagsconcert van Jo Vally werd succes, en vond plaats in orangerie van het kasteel van Eernegem

In het Kasteel van Eernegem bracht Jo Vally zijn verjaardagsconcert. Nouja, niét echt in hét kasteel zelf wegens te weinig plaats, maar wel in de orangerie. Het was tevens zijn 45 jaar op de planken dat Jo er vierde. Een overvolle zaal was opgekomen om mee te vieren.

Jo begon met ‘Mooi Is Het Leven’, gevolgd door ‘Neem Mijn Hart’ en ‘Ik Kan Niet Zonder Jou’… Het publiek reageerde heel enthousiast. Na de pauze startte Jo met ‘Als Ik Mijn Leven Nog 1 Keer Kon Overdoen’. Door deze locatie was een lange polonaise zoals gewoonlijk bij Jo niet mogelijk. Het was wél een wondermooi concert. Eén minpuntje: het concert begon niet om 21.30 uur zoals voorzien na de maaltijd, wel pas om 22.30 uur en duurde tot na 1 uur… (PADI – foto’s Daniël)