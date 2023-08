IN BEELD – Overdonderend succes voor verjaardagsfeest van Michael Lanzo in het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke

Met 250 fans zat het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke proppensvol voor het verjaardagsfeest van zanger Michael Lanzo.

Eerst was er een lekkere en uitgebreide BBQ, samengesteld door De Nonkeltjes. Daarna kon het muzikale feest beginnen. Gio Vano was de eerste artiest en zoals altijd was er direct ambiance. Als verrassing zong hij samen met de jarige Michael ‘Il Mondo’. Het leverde beiden een staande ovatie op. Daarna volgden De Jongens, een muzikaal duo om U tegen te zeggen. Na de pauze stond de jarige Michael zelf op het podium. Maar dan was het nog niet voorbij, want ook nog Laura Lynn was van de partij. Vier toppers in één namiddagshow. Voor de aanwezigen was het dus een méér dan geslaagde dag. (PADI – foto’s Daniël)