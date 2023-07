IN BEELD – Derde editie van het ‘Het Schlagerfestival Zomereditie’ was UITVERKOCHT én iedereen genoot van de muziek, de sfeer én de polonaises

Ook op zaterdagavond was het groot feest tijdens ‘Het Schlagerfestival Zomereditie’ in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke. Het event was uitverkocht, goed voor 4.000 bezoekers!

Accordeonist/zanger Thomas Julian uit Zwevegem mocht het publiek opwarmen, waarna voor de pauze Luc Steeno, Jo Vally, Johan Veugelers én De Romeo’s het podium betraden. Na de pauze begon de Nederlandse Jettie Pallettie, gevolgd door Yves Segers, Jordy Vannett, Bram & Lennert, én als afsluiter Christoff. De presentatie lag in handen van het Radio2-gezicht Kim Debrie, die dat schitterend deed. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)