IN BEELD Bomvolle loods in Merkem voor optredens van Michael Lanzo, Herbert Verhaeghe én Danny Diëgo

Op zondag zat de loods in Merkem bomvol waar het feestcomité September Kermis Houthulst met Filiep Maeckelbergh een muzikale namiddag organiseerde.

De aanwezigen werden getrakteerd op taart, koffie en als nieuwjaarscadeau ontving iedereen ook nog twee bonnetjes. Michael Lanzo mocht beginnen met het muzikale gedeelte, gevolgd door Herbert Verhaeghe en ook Danny Diëgo, die op woensdagavond 11 januari ook te gast is in het Rhodesgoed in Kachtem en op zondagnamiddag 15 december eveneens present is in het muziekcafé Den Toerist in Meulebeke. Het ging er heel gezellig aan toe. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Paulette)