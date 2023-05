Het Schlagerfestival in Middelkerke is op zoek naar nieuw talent

“Als organisatie va Het Schlagerfestival is het belangrijk om te investeren in nieuw talent, om ervoor te zorgen dat het genre overeind blijft. Daarom hebben we besloten om ons zomerpodium in de Proximus Pop-Up Arena Middelkerke op15 juli te gebruiken om nieuw talent hun eerste podiumervaring te laten opdoen. Kandidaten kunnen zich inschrijven voor de talentenjacht, die na enkele voorrondes een winnaar zal opleveren. De winnaar krijgt een plekje tussen onze bekende en ervaren Schlagerartiesten. Inschrijven kan tot zondag 21 mei 2023 om 16 uur met een leuke video via dewebsite. Het belooft een fantastisch leuk, muzikaal avontuur te worden. Zowel voor de toekomstige artiesten als voor ons. We zijn alvast erg benieuwd!”, klinkt het enthousiast bij Luc Koenen, showdirector van Het Schlagerfestival.

Het Schlagerfestival Zomereditie komt op zaterdag 15 juli 2023 naar de Proximus Pop-Up Arena Middelkerke. Op de line-up staan De Romeo’s, Christoff, Luc Steeno, Bram & Lennert, Jettie Pallettie, Jo Vally en Johan Veugelers. Inschrijven voor de talentenjacht kan tot zondag 21 mei 2023 om 16 uur via: https://www.schlagerfestival.be. (PADI)