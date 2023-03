Feest én nog eens feest in Rhodesgoed Kachtem

01.03.2013 – 01.03.2023: inderdaad tien jaar! En dat is net de datum waar Wim en Hilde Degezelle-Donck van Brasserie Rhodesgoed in Kachtem begonnen. Woensdag 1 maart was dan ook een feestdag voor hen, want ze vierden de tiende verjaardag van hun eigen zaak. Toevallig stond die avond een feestavond met Michael Lanzo uit Kachtem op de affiche.

Maar dat was die avond niet het enige feest, want tijdens de showavond van Michael Lanzo was er ook iemand aanwezig die zijn 29ste verjaardag vierde. Stan Vranken uit Marke was van de partij en mocht op die dag inderdaad 29 kaarsjes uitblazen. “En dat vier ik hier in goed gezelschap”, zegt de liefhebber van de Vlaamse muziek en de man die vaak met een fototoestel op pad is om leuke kiekjes te maken. Aan beiden: proficiat! (PADI)