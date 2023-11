Deerlijknaren Niels Destadsbader en Jérémie Vrielynck spelen hoofdrollen in de nieuwe versie van de spektakel-muscial 14-18

Vanaf 2 juni 2024 zal er een gloednieuwe versie van de spektakel-musical 14-18 spelen in Puurs. Tien jaar na de eerste première kan het publiek komen genieten van een spectaculaire herwerking in het ondertussen iconische Pop-Up Theater. Een nieuw lied, herschreven teksten en tal van andere nieuwe elementen zorgen voor een nieuwe ervaring. En goed nieuws voor onze provincie, want niemand minder dan Niels Destadsbader en Jérémie Vrielynck spelen ook één van de hoofdrollen.

De spektakel-musical vertelt het verhaal van de Eerste Wereldoorlog, gezien door de ogen van de vier boezemvrienden Jan, Fons, Albert en Kamiel. De rol van Fons wordt net zoals tien jaar geleden gespeeld door Jonas Van Geel, afgewisseld met Jérémie Vrielynck, afkomstig uit Deerlijk. Net zoals tien jaar geleden is ook Jelle Cleymans van de partij, die zal afwisselen met Yanni Bourguignon. Sandrine Van Handenhoven speelt Anna én Niels Destadsbader is Albert. Luitenant De Decker is net zoals tien jaar geleden Peter Van de Velde. Nieuwkomer Remi De Smet speelt Kamiel en nieuwkomer Marc Peeters de generaal.

Zowel Jérémie als Niels wonen niet meer in Deerlijk. Recent waren ze allebei nog te zien op BuikRock in Deerlijk, waar Niels optrad én Jérémie de presentatie deed van dit festival. Het zal de eerste keer zijn dat beiden nu ook samen op een podium staan. “Hopelijk leggen de Deerlijknaren autobussen in naar Puurs”, lacht Niels. Jérémie is vanzelfsprekend ook super gelukkig dat hij mag meespelen. (PADI)

Vanaf 2 juni 2024 in Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs. Tickets en info: www.14-18.nu.