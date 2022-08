Cleymans & Van Geel lieten het publiek meezingen én meeswingen in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke

Wàt was dat vrijdagavond in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke? Zo’n muzikaal feest, met dank aan de enige échte Cleymans & Van Geel.

Vorig jaar waren Jelle Cleymans én Jonas Van Geel ook al present in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke. Toen was het al heel gezellig, maar vorige vrijdagavond was er nog meer ambiance in vergelijking met de vorige keer.

© PADI/Christophe

Jelle en Jonas begonnen met ‘Alsof’, gevolgd door ‘Verslavend’, ‘Heimwee’, ‘Lopen’, ‘Sterren Vallen’, ‘Er Is Er Maar Eén’, ‘Tot Op Het Bot’, ‘Waarom’, ‘Senorita’, ‘Tot De Zon Opkomt’, ‘Nu Ben Je Vrij’.

© PADI/Christophe

Na de pauze zongen ze ‘Aan De Liefde Ten Onder’, ‘We Kunnen Ons Redden’, ‘Olivia’… Even stilstaan bij dàt nummer: want die song werd door een rechtstaand publiek heel luid meegezongen. Super! Na ‘Explosief’ volgde er ‘Eén Keer’, ‘Martine Tanghe’, ‘Leeuw In Een Kooi’, ‘Tijgers’. Natuurlijk mocht ‘En Route’ niet ontbreken net zoals ‘Iedereen Is Van De Wereld’ en als afsluiter ‘M’en Ex’. Jonas en Jelle: keren jullie aub volgend jaar terug naar Middelkerke? De talrijke fans zullen jullie heel dankbaar zijn. (PADI)