Cleymans & Van Geel komt opnieuw naar de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke

Cleymans & Van Geel komt voor de tweede keer naar Middelkerke. Vorig jaar nog met een symfonisch orkest in de concertreeks ‘A Symphonic Evening with’, deze keer staan ze met hun eigen band op vrijdag 19 augustus in de Proximus Pop-Up Arena.

Jelle Cleymans en Jonas Van Geel kennen elkaar sinds hun twaalfde. Naast hun liefde voor acteren (oa. in de musicals 14’-18’ en 40’-45’), delen ze ook een passie voor muziek en entertainen. Wat ooit begon als een oudejaarsavondgrap groeide uit tot één van de vaste waarden op de Vlaamse podia. De twee creatieve tijgers spelen al meer dan 15 jaar het dak er af en zijn dat ook deze zomer in Middelkerke van plan. De mix van onverwoestbare songs en hun onnavolgbare humor valt bij een groot publiek in de smaak. Ze pakten vorig jaar moeiteloos de Proximus Pop-Up Arena in en hun theatertournee in het najaar van 2021 was volledig uitverkocht.

In 2020 verscheen het zelfgetiteld debuutalbum ‘Cleymans & Van Geel’ met eigen songs, waaronder de single ‘Tijgers’. In 2021 maken ze een reeks covers op Q-Music waar oa. Senorita van Shawn Mendes later ook als single wordt uitgebracht. Ze doen dat jaar ook mee aan het zevende seizoen van het succesvolle televisieprogramma ‘Liefde voor Muziek’ met onder andere ook Tourist LeMC, Geike en Willy Sommers. Hun cover van ‘En route’ van Tourist LeMC stond 11 weken lang in de Vlaamse Ultratop. Op het podium van de Proximus Pop-Up Arena spelen ze deze zomer een show met eigen songs, aangevuld met hun ondertussen bekende covers. (PADI)

De ticketverkoop start op dinsdag 22 februari om 10 uur viawww.popuparena.be.