YCT Middelkerke blijft bij ‘geen druk, wel veel plezier’-aanpak

Young Cycling Team Middelkerke is uitstekend begonnen aan het veldritseizoen. Voorzitter Birger Depreitere hoopt dat de ploeg op dit elan kan verdergaan.

“We hebben ons goed versterkt”, zegt Depreitere. “De meeste renners van onze ploeg zijn nieuwelingen, enkel één iemand is nog laatstejaarsaspirant. Mountainbike, cyclocross, piste of weg: de renners mogen kiezen wat ze willen doen. Bij ons is er geen druk, wel veel plezier. We verwachten wel dat ze wedstrijden rijden en aandacht hebben voor onze sponsors. Volgend seizoen willen we ook een mooi programma rijden op de weg. We zijn ambitieus en hopen interclubs te rijden en deel te nemen aan de Beker van België. Van een deelname aan de Topcompetitie dromen we ook.”

“We willen vooral blijven groeien, en verder doen met de renners die nu deel uitmaken van ons team. Op termijn is het de bedoeling dat we onze toppers kunnen afleveren bij een grotere ploeg. Je kunt dat ook niet tegenhouden. We hebben enkele talenten rondlopen die het ver kunnen schoppen. Ik ga geen namen noemen, maar volgens mij hebben we een uitstekende lichting. We zijn goed begonnen aan het veldritseizoen en hopen op dit elan verder te gaan. Ik vind het belangrijk dat we blijven stappen voorwaarts zetten.”

“Financieel is het niet altijd even gemakkelijk. Onze sponsors zijn echt enorm belangrijk. Zonder onze sponsors lukt het niet”, zegt Depreitere. “We zijn aan ons derde seizoen bezig. Ik heb zelf nog gekoerst, en heb de juiste mensen gevonden om samen te werken. We vinden het ook heel belangrijk dat bijna tachtig procent van onze sponsors van Middelkerke is.” (IVDA)