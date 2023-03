Wie wint WestSprint 2023 bij de heren beloften? Wat zonder Alec Segaert?

Alec Segaert wordt met onmiddellijke ingang prof bij Lotto-Dstny. Dat creëert mogelijkheden voor de andere beloften in deze provincie. Wie wint WestSprint 2023?

Zijn favorieten? “Michiel Nuytten en Ramses Debruyne. Michiel is een sterke coureur die in bijna alle wedstrijden zijn mannetje staat, slim koerst en een sprint in de benen heeft. Ramses moet het hebben van het klimwerk. Bij Lotto zal hij veel UCI-koersen rijden, zodat hij voor een pak punten in aanmerking komt. De voorbije twee jaar kende hij wat tegenslag, maar in mijn ogen is Ramses een enorm onderschatte renner. Er is veel talent in West-Vlaanderen. Het zal dicht bij elkaar zitten.”

Zijn kansen? “Ik reken mezelf niet bij de favorieten. Bij mijn nieuwe ploeg Tarteletto-Isorex zal ik veel profkoersen betwisten. Ik trap betere waarden dan vorig jaar, maar kom vaak wat later op dreef, zal in 2023 meer mijn koersen uitkiezen en zal in bepaalde wedstrijden in dienst rijden.”

Zijn favorieten? “Ik verwacht enorm veel van Gust Lootens, die de voorbije winter echt een stap vooruit gezet heeft.”

Zijn kansen? “Ik hoop bij de eerste vijf te kunnen eindigen.”

Zijn favorieten? “Ik denk dat Ramses Debruyne, mijn ploegmaat bij Lotto-Dstny, heel dicht zal eindigen, omdat ik hem de sterkste renner in onze provincie vind en hij elk parcours aankan.”

Zijn kansen? “Natuurlijk hoop ik zelf WestSprint te winnen, maar dat wordt moeilijk. Ik zal dit jaar alleen grote koersen betwisten en soms in dienst moeten rijden. (glimlacht) Al weet je nooit hoe het uiteindelijk zal uitdraaien…”

Zijn favorieten? “Ik denk dat Jelle Harteel er dichtbij zal zijn. Hij kan zich er in verschillende koersen tussen smijten en is snel is aan de meet. De ideale combinatie.”

Zijn kansen? “Ik hoop zo hoog mogelijk te eindigen, omdat dat zou willen zeggen dat ik een regelmatig seizoen gereden heb.”

Zijn favorieten? “Ik verwacht dat er door het wegvallen van Alec meerdere renners voor de eindzege zullen strijden. Een naam kan ik er niet echt opplakken. Het zou dit jaar wel eens een spannende strijd kunnen worden.”

Zijn kansen? “Het is altijd mooi om in WestSprint dicht te eindigen, maar ik focus me vooral op mijn wedstrijden en de taken die ik van de ploeg krijg.”

Zijn favorieten? “Ik zie Ramses Debruyne WestSprint winnen.”

Zijn kansen? “Ik weet het niet goed. Pas in september wil ik me ermee bezig houden, aangezien WestSprint dan in een plooi ligt.”

Zijn favorieten? “Ik zie Jelle Harteel dicht eindigen, maar schat ook Michiel Nuytten hoog in. Ik reed in Brussel-Opwijk de hele dag met hen voorop en stelde vast dat ze in heel goeie doen zijn.”

Zijn kansen? “Ik hoop om beter te doen dan vorig jaar, zodat ik zie dat ik progressie heb gemaakt.”

Zijn favorieten? “Ik denk dat Robin Orins en Michiel Nuytten dicht zullen eindigen.”

Zijn kansen? “Zelf hoop ik in de top tien te eindigen.”

Zijn favorieten? “Mijn favorieten zijn Jelle Harteel en Michiel Nuytten. Zij weten hoe ze een koers moeten afmaken en presteren heel regelmatig, wat ook nodig is om WestSprint te kunnen winnen.”

Zijn kansen? “Ik hoop op een plaats bij de eerste twintig.”

Zijn favorieten? “Het zijn stuk voor stuk sterke beloften, maar als ik dan toch iemand moet kiezen, ga ik voor Michiel Nuytten.”

Zijn kansen? “Ik hoop op een regelmatig seizoen, maar weet niet wat ik ervan moet verwachten. Na de ploegstage kreeg ik corona, waardoor ik pas woensdag voor de eerste keer in actie kom.”