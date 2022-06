Tom Devriendt start in Elfstedenronde en op BK: “Misschien kan ik in de finale eens meespringen”

Door ziekte moest Tom Devriendt (30) de afgelopen weken enkele wedstrijden laten schieten. Maar in de Elfstedenronde in Brugge en op het BK in Middelkerke is de man die in Parijs-Roubaix vierde werd weer van de partij. “Misschien kan ik in de finale eens meespringen.”

Devriendt is al jaren een gewaardeerde prof, maar op 17 april leerde ook het brede publiek hem kennen. Na een hele dag in de vuurlinie finishte de naar Otegem uitgeweken Veurnenaar als vierde op de wielerbaan van Roubaix.

“De conditie was goed, toen, maar dàt had ik niet verwacht. Ik was naar daar gegaan met dezelfde ingesteldheid als anders: dat ik ging moeten werken voor de ploeg. Toen het peloton in twee scheurde, wist ik dat ik mijn kans zou krijgen.” Een lekke band van medevluchter Mohoric zorgde er zelfs voor dat de renner van Intermarché-Wanty-Gobert even helemaal alleen voorop reed. “Dat heeft sowieso een groot verschil gemaakt. Ik heb altijd gereden met het gedacht dat ze nog zouden terugkomen, maar ik wilde wel zover mogelijk geraken in de finale… Er is sindsdien toch veel veranderd. Ik heb veel respect gekregen. Echt superveel mensen spreken me aan in koers, zelfs zaterdag in de Heistse Pijl nog.”

Te weinig rust

Met een tweede plaats in Ruddervoorde leek Devriendt klaar om ook in mei knappe resultaten neer te zetten.

“Ik voelde me daar supergoed, maar in Veenendaal moest ik na twee uur stoppen. Daarna heb ik tien dagen niet kunnen fietsen. Misschien ben ik ziek geworden omdat ik na Roubaix te weinig gerust heb.”

De Otegemnaar moest niet alleen verstek geven voor zijn thuiswedstrijd de Marcel Kint Classic, maar ook voor de Antwerp Port Epic en de Circuit de Wallonie. “Dat was heel jammer. In de Heistse Pijl ging het, in dienst, wel weer goed. Ook in de Elfstedenronde zal ik normaal gezien in dienst moeten rijden, als we de kaart van Gerben Thijssen trekken. Ik verwacht toch een gecontroleerde koers die op een sprint zal eindigen. Wie weet kan ik op het einde eens meespringen.”

Het weer in De Moeren

Ook het BK kan een gecontroleerde wedstrijd worden. “Er zijn wel wat ploegen met een pure sprinter. Maar het zal afhangen van het weer in De Moeren.” Vaak valt de koers vroeg in een plooi, als alle sterke blokken volk in een kopgroep hebben. “Voor mij zou het ideaal zijn als ik kan wegrijden met een grote groep, want ik heb een rappe sprint. Ik wil daar zeker een goede wedstrijd rijden.” (AC)