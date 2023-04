Thor Peeters staat zijn mannetje op de kasseien: “Ondanks mijn gewicht”

Tweedejaarsnieuweling Thor Peeters heeft de start van het seizoen niet gemist. Na een zesde plaats in Ichtegem maakte de 16-jarige Bredenaar ook een goede indruk in Gent-Wevelgem en op de Noord-Franse kasseien. “Mijn gewicht is natuurlijk niet ideaal, maar ik heb wel mijn mannetje kunnen staan.”

Parijs-Roubaix staat voor de deur, maar Thor Peeters trok afgelopen weekend al naar de spreekwoordelijke Hel van het Noorden voor een wedstrijd in Mons-en-Pévèle. “Het was slijkerig en heel hectisch, vooral in de eerste drie ronden. In totaal kregen we vijf stroken voorgeschoteld. Die van Mons-en-Pévèle lag op twee kilometer voor de aankomst, maar die onbekende stroken waren ook lastig.”

Afvallingskoers

De jonge Bredenaar kon nipt de valpartijen vermijden en bolde uiteindelijk rond de 40ste plaats over de finish. “Daar ben ik wel tevreden mee. Mijn gewicht is natuurlijk niet ideaal, maar ik heb wel mijn mannetje kunnen staan. Het ging goed op de kasseistroken.”

Een week eerder stond de nieuwelingenversie van Gent-Wevelgem op het programma. Tijdens die Katjeskoers in Boezinge eindigde de renner van Wielerclub Onder Ons Parike als 28ste netjes in het peloton. “Door het slechte weer was het een echte afvallingskoers. Ik kon telkens mooi mee opschuiven, maar in de sprint was het wel op.”

Sprint bergop

In Ichtegem knokte Peeters zich eerder wel naar een mooie zesde plaats. “Die sprint liep bergop, dat is meer iets voor mij. In de aanloop naar de sprint zat ik nog redelijk ver, maar via de zijkant geraakte ik toch nog naar voren. Meer zat er niet in.”

Met een zilveren medaille op het BK strandrace op zak vloog de tweedejaarsnieuweling voor het eerst naar Mallorca voor een ploegstage. “Dat was zeer leuk, want daar lagen plezante klimmetjes. Vijf à tien kilometer lang, maar niet zo heel steil. Het was mijn eerste keer op zulke lange klimmen en dat viel wel in de smaak.”

Komende zomer hoopt Peeters dan ook een stekje in de top tien te veroveren op klimkoersen zoals in Herbeumont en Couvin. “Ik ben dit weekend ook geselecteerd voor de Topcompetitie in Vézin. Ik heb er nog nooit gereden, maar het zou een glooiend parcours zijn. Ik zal sowieso weer proberen om aan te vallen.”

PK tijdrijden

Na de afspraak in Vézin volgen voor de talentvolle Bredenaar ook nog wedstrijden in Veldegem en Ledegem. “En ik zal ook weer meedoen aan het provinciaal kampioenschap tijdrijden. Mijn doel van dit seizoen is om aanvallend te blijven koersen. Hopelijk kan ik ook een keer winnen.” (Adriaan Clynckemaillie)