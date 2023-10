Ramses Debruyne is WestSprinter van de week: “Derde plaats was hoogst haalbare in Il Piccolo Lombardia”

De 21-jarige Ramses Debruyne kwam als derde over de streep in Il Piccolo Lombardia – de Ronde van Lombardije voor beloften. De Rollegemnaar van Lotto Dstny moest enkel landgenoot William Junior Lecerf (Soudal Quick-Step) en de Ier Archie Ryan (Jumbo-Visma) laten voorgaan.

1. Ben jij de verdiende WestSprinter van de week?

“Het is een mooie erkenning. Ik zat al lang met Il Piccolo Lombardia in mijn hoofd. Samen met Luik-Bastenaken-Luik (waar Debruyne vierde werd, red.) was het de belangrijkste wedstrijd van het jaar voor mij. Een derde plaats was het hoogst haalbare. William en Ryan waren net iets sterker dan ik. Op de voorlaatste beklimming moest ik afhaken. Ik gun het William wel, want we komen goed overeen.”

2. Wie zal volgens jou dit seizoen WestSprint winnen?

“Ik heb eigenlijk geen idee wie er voorlopig aan de leiding staat in WestSprint. Ik heb mij dit seizoen op andere dingen gefocust. De West-Vlaamse coureurs hebben zich wel getoond dit jaar. Renners als Jasper Dejaegher en Warre Vangheluwe hebben er een geweldig jaar opzitten.”

3. Wat zijn jouw ambities nog dit seizoen?

“In Parijs-Tours hoop ik een mooi resultaat uit de brand te slepen. Nadien trek ik naar de andere kant van de wereld om met de profs deel te nemen aan de Japan Cup. Ik kijk er wel naar uit om eens in een andere omgeving te koersen. Het is een parcours die me zeker en vast moet liggen. Over mijn toekomst wil ik mij voorlopig niet uitlaten. Er zal snel nieuws volgen.” (IVDA)