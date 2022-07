Nieuweling Gaëtan Hellebuyck niet geselecteerd voor BK: “Twee vijfde plaatsen niet voldoende”

Gaëtan Hellebuyck (15) kon de provinciale bonzen niet overtuigen hem op te nemen in de West-Vlaamse selectie voor het Belgisch kampioenschap zondag in Brasschaat. Twee vijfde plaatsen na een lange inactiviteit volstonden niet.

Eind vorige maand werd Hellebuyck vijfde in Poeke en ook vijfde in Moen. De tweedejaarsnieuweling uit Wingene zat bijna een half jaar in de ziekenboeg. “In december kwam ik tijdens een training met de wielerschool ten val”, blikt Hellebuyck terug. “Een klasgenoot viel voor mij, ik kon hem niet meer ontwijken en landde op mijn knie. Toen ik rechtstond wist ik meteen dat het ernstig was, want ik had iets voelen breken. Bleek mijn knieschijf te zijn…”

Lange revalidatie

Het werd een hele lange revalidatie, want een tweede operatie bleek niet te vermijden. “Bij de eerste ingreep werden drie vijzen aangebracht”, vertelt de renner van Isorex Cycling Team. “Onderhuids werd de wonde gehecht, maar na drie weken begon die te ontsteken. Dan hebben ze mijn knie weer moeten openmaken.”

“Dat was niet het enige oponthoud tijdens het herstel. Na zeven weken mocht ik rustig beginnen fietsen, maar een halfuur was al te lang. En toen ik later van de dokter anderhalf uur mocht fietsen, ben ik weer moeten stoppen. Pas vijf maanden na die val heb ik mijn eerste ernstige training van 2,5 uur kunnen doen.”

Terwijl een gebroken knieschijf bij een genezing zonder complicaties op drie maanden wordt geschat. Intussen werkte Hellebuyck de kermiskoersen in Poeke, Moen, Huise (waar hij twee derde van de koers alleen voorop reed) en Borsbeke af. En trok hij met Isorex naar een vierdaagse in Frankrijk. “Daarna ging ik een week op vakantie, maar de fiets ging mee. Omdat ik geen BK mag rijden, zal ik zaterdag in Gistel koersen en zondag in Kruisem, maar voor die wedstrijd sta ik op de voorinschrijvingslijst nog zevende reserve.”