Michelle Dheedene vol vertrouwen voor PK in Otegem

Afgelopen weekend reed Michelle Dheedene een van haar beste wedstrijden van het seizoen en werd daarvoor beloond met een derde plaats. De vorm zit goed en daarom is ze vol vertrouwen voor het provinciaal kampioenschap volgende week, nadat ze eerder dit seizoen op een haar na de Belgische titel miste.

“De koers van zondag is de wedstrijd waarop ik het meest fier ben dit seizoen. Al in het begin ging ik in de aanval met Auke De Buysser en Ella Heremans en met z’n drieën reden we zo’n 30 kilometer voorop. Wat later kwamen nog 11 juniores aansluiten en zo gingen we naar de finish. Algemeen werd ik 12de en daarmee was ik derde nieuwelinge. Ook in Nieuwpoort reed ik zo’n goede wedstrijd, daar werd ik tweede na een solo van 20 kilometer. De vorm zit dus wel goed, ik had niet verwacht dat ik al podiumplaatsen zou rijden. Een overwinning zou het echter helemaal afmaken.”

Net geen winst

De renster van Gaverzicht-Be Okay-AGS was al eens heel dicht bij die overwinning en het zou meteen een klinkende zege geweest zijn: op het Belgisch kampioenschap in Brasschaat reed ze de laatste 5 kilometer alleen voorop en werd op slechts 80 meter van de aankomst bijgebeend door het aanstormende peloton. “Dat was echt balen. Ik wist dat ik alles of niets moest spelen, want ik de sprint ben ik nagenoeg kansloos.”

De leerlingen sociaal-technische wetenschappen van Spes Nostra Heule is alvast vol vertrouwen voor de komende wedstrijden, waarin ze de overwinning wil najagen. “Zondag koers ik in Landen, woensdag in Torhout en dan rijd ik de zondag erna het provinciaal kampioenschap in Otegem. Ik zal zien hoe ik me die dag voel, maar ik ga zeker proberen voor de titel te gaan. Begin september is er dan nog een thuiskoers in Hulste en natuurlijk wil ik me ook daar tonen”, besluit Michelle Dheedene. (RRK)