Messely derde in Chrono des Nations

TijdrittalentRené Messely (15) werd knap derde inde Chrono des Nations. De eerstejaarsnieuweling hoopt zich de komende jaren verder te ontwikkelen in het werk tegen de klok. “Het is mijn favoriete én beste discipline.”

Remco Evenepoel was zondag niet de enige landgenoot die op het podium stond in de Chrono des Nations. Bij de eerstejaarsnieuwelingenklokte René Messely de derde tijd. Hugo Boucher enJan Hernandez Reilhe twee Fransmannen waren net iets sneller. “Ik ben trots”, weet Messely. “Mits een goede dag had ik gehoopt op een topvijfplaats,maar een podiumplek overtreft alle verwachtingen. Ik had er wel veel zin in, want tijdrijden is mijn favoriete én beste discipline. Op het provinciaal kampioenschap tijdrijden in Ruddervoorde-Baliebrugge veroverde ik de zilveren medaille en daar ontdekte ik mijn tijdrittalent. Op het BK in Waregem werd ik dan weer onverwacht derde. Over mijn tijdritseizoen ben ik dus heel tevreden, maar op de weg kwam ik niet altijd even goed uit de verf. Een overwinning bleef helaas uit. Ik had er net iets van verwacht.”

Ambities koesteren

Volgend seizoen hoopt de Lendeledenaar een stap vooruit te zetten. “Enkele keren op het hoogste schavotje staan is het doel.Ik wilprovinciaal kampioen tijdrijden worden en op het BK tijdrijden hoop ik eveneens mee te dingen naar de overwinning. Op de weg is het de bedoeling dat ik de finales zal kleuren.”

Messely verdedigt de kleuren vanGaverzicht-Be Okay-Van Mossel. “Het is een geweldige ploeg.Zebegeleidenme perfect. Mijn trainer (Loïc Segaert, red.) mag altijd mee in de auto. Hij is mijn motivator en kan bijschaven waar nodig. Remco Evenepoel en Alec Segaert de broer van Loïc zijn mijn twee voorbeelden. Ik hou hen goed in de gaten en probeer te stelen met mijn ogen om zo een betere tijdrijder te worden.” (IVDA)