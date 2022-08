Margot Rottiers hoopt in Otegem mee te doen om de knikkers: “Ik ben in topvorm”

Zaterdag staat in Otegem het provinciaal kampioenschap voor dames junioren op het programma. Margot Rottiers (18) hoopt zich in de debatten te mengen.

Margot Rottiers verdedigt de kleuren van Gaverzicht-BE Okay-AGS. Op het provinciaal kampioenschap in Otegem is ze een van de kanshebbers om de zege in de wacht te slepen. “Ik verwacht dat het een sprint wordt”, vertelt Margot. “Er zitten wel een paar klimmetjes in het parcours en dus is positionering belangrijk. Ik ben in topvorm en hoop een mooie ereplaats in de wacht te slepen. Winnen wordt moeilijk, maar je weet natuurlijk nooit.”

De renster uit Heule is bezig aan een puik seizoen. “Ik ben zeer tevreden en maak iedere dag progressie. Ik voel dat ik beter en beter aan het worden ben. WestSprint is geen doel, maar het is wel leuk als je in de bovenste regionen kunt meedraaien. Resultaten zijn natuurlijk mooi meegenomen, maar ik vind het vooral belangrijk dat ik mij amuseer en dat is ook het geval. Ik vind wielrennen met voorsprong de mooiste sport ter wereld.”

Als achttienjarige renster heb je natuurlijk nog talrijke dromen en dat is ook bijMargot het geval. “Ik wil graag profrenster worden, maar de weg is nog lang. Mijn voorbeeld is Jolien D’hoore. Zij combineerde de weg met de piste en dat deed ik ook. Nu Jolien gestopt is, kijk ik op naar Lotte Kopecky, een fantastische renster.” (IVDA)