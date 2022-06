Louis Blouwe rijdt zondag eerste Belgisch kampioenschap bij profs: “Niet zeker of er een vroege ontsnapping zal komen”

De 22-jarige Louis Blouwe rijdt zondag z’n eerste Belgisch kampioenschap bij de profs. De Izegemnaar hoopt zich via een vlucht in de kijker te fietsen, maar de parcoursverkenning leerde dat zo’n ontsnapping er misschien niet komt.

De voorbije wedstrijden toonde de neoprof uit Izegem zich enkele keren in een vlucht. Onder meer in de koninginnenrit van de Vierdaagse van Duinkerke, de Ronde van Limburg en de Elfstedenronde. Heeft hij een neus voor vroege vluchten?

“Je moet daar een beetje geluk bij hebben, je moet er ook voor zorgen dat je bij de start redelijk vooraan staat”, verduidelijkt de pion van Bingoal-Pauwels Sauces Wallonie-Bruxelles. “In de Ronde van Oman, die ik in februari reed, werd zo’n vroege ontsnapping meestal de eerste kilometers gevormd. In de meeste andere wedstrijden is het vaak een uur lang à bloc koersen om mee te zijn. Vorige week heb ik het parcours van het Belgisch kampioenschap in Middelkerke verkend. Kort na de start komen we al in open vlakten. Ik ben niet zeker dat er een vroege ontsnapping zal komen. Het zou best een vrij grote groep kunnen zijn die voorop raakt.”

Thuiskoers voor Dupont

Een scenario zoals in Anzegem twee jaar geleden? Het zou zo maar eens kunnen. De twee passages door de Moeren kunnen, als er wat wind staat, beslissend zijn. Blouwe hoopt dat hij die eerste groep haalt. Met ploegmaat Timothy Dupont die in een sprint niet kansloos is. “Voor Timothy is het BK een thuiswedstrijd”, weet Blouwe. “Door recent in de sprint een etappe te winnen in de ZLM Tour liet hij zien in vorm te zijn. Draait het uit op een spurt gaan we hem zeker proberen helpen. Al is dat voor onze ploeg nooit makkelijk. Drie kilometer van de streep vijf man op kop zetten en de sprinter naar de laatste hectometers brengen is voor ons team alles behalve evident. Zelf ben ik ook wel in orde. Het enige minpunt is dat ik na de Elfstedenronde geen wedstrijd meer kon rijden.”

Voor de Baloise Belgium Tour werd de Izegemnaar niet geselecteerd. En Halle-Ingooigem woensdag ging niet door. Na het BK volgt wat rust, daarna begint de opbouw richting de Ronde van Wallonië. Blouwe, die bij een val in Nokere Koerse zijn linkersleutelbeen brak, is niet helemaal tevreden over wat hij tot nog toe liet zien. “Bij de beloften kon ik enkele koersen winnen, bij de profs wordt dat een stuk moeilijker”, zucht de Izegemnaar. “Het verschil is groot, ik denk dat ik de knop intussen kon omdraaien. Niettemin blijft het mijn ambitie uit te groeien tot een goede prof. Ook al heb ik door die sleutelbeenbreuk de mooiste klassiekers gemist, toch zette ik op fysiek vlak een stapje vooruit.”