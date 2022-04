Louic Boussemaere: “Meer klimmer dan tijdrijder”

Tweedejaarsnieuweling Louic Boussemaere uit Diksmuide greep vorige week net naast de provinciale titel in het tijdrijden. In Baliebrugge moest hij enkel topfavoriet Xander Scheldeman laten voorgaan. Tijd voor een kennismaking met de renner van het Isorex Cycling Team.

“Ik ben best trots op die prestatie”, zegt Boussemaere over het provinciaal kampioenschap tijdrijden. “Het is wel jammer dat ik verkeerd gereden ben en zo kostbare seconden heb verloren.”

“De seingever deed het hek open en ik dacht dat ik rechtdoor moest rijden, maar op het allerlaatste moment riep hij dat ik naar links moest. Ik heb de koers daar zeker niet verloren, maar dat zijn toch onnodige krachten die je verspilt.”

Dat Boussemaere een meer dan uitstekende tijdrijder is, bewees hij met die knappe tweede plaats op het PK tijdrijden, maar ook bergop staat hij zijn mannetje. “Ik vind mezelf meer een klimmer dan een tijdrijder. Klimkoersen als Couvin en Herbeumont liggen me heel goed en daar wil ik dan ook een mooi resultaat halen.”

Yves en Tim

Net als iedereen kijkt ook de jonge Diksmuidenaar op naar enkele renners uit het profpeloton. “Yves Lampaert en Tim Declercq zijn mijn idolen. Het zijn twee West-Vlamingen en ik houd van hun manier van koersen. Net als Declercq rijd ik met plezier op kop van het peloton en maak ik graag de wedstrijd hard.”

Met WestSprint is Boussemaere naar eigen zeggen niet echt bezig.

“Ik heb er geen doel van gemaakt, maar hoe beter ik presteer, hoe hoger ik ga eindigen. Ik hoop als tweedejaarsnieuweling wel beter te doen dan vorig jaar (toen 38ste, red.). Ik voel dat ik progressie blijf maken en dat is alleen maar positief.”

(IVDA)