Lars Van Coppenolle na boerenjaar: “Stapje terug was de juiste keuze”

Nadat hij eind vorig jaar een stapje terug deed, zet Lars Van Coppenolle er volgend seizoen één voorwaarts. Hij gaat de kleuren van Decock-Van Eyck-Van Mossel Devos Capoen verdedigen. Dit jaar koerste hij voor het Trisport Pharma Cycling Team, een ploeg die vooral bij de nevenbonden actief is.

Twaalf overwinningen bij de elite zonder contract, nog eens vier bij de nevenbonden! Voor de 25-jarige Lars Van Coppenolle was het een boerenjaar. “Een stapje terugzetten was een juiste keuze”, benadrukt Van Coppenolle. “In de eerste plaats om te ontdekken wat ik graag doe. Volgend seizoen koers ik voor wat je in het amateurpeloton een grote en sterke ploeg noemt. Bij mij blijven kermiskoersen het doel. Al zal ik wel eens een interclub rijden, maar dat is niet het hoofddoel.”

Het voorbije seizoen leerde Van Coppenolle zichzelf beter kennen. “Ik ben nu minder onzeker, ik doe mijn ding en probeer me te amuseren”, gaat de boerenzoon verder. “Tegenwoordig ga ik eens lekker eten, soms zelfs iets ongezonds en ga ik ook wel eens op stap om iets te drinken. Ik kende ook een andere winter. Met wat fitnessen en strandracen. Misschien is daardoor mijn sprint verbeterd. Al leerde ik vorig jaar al, door in Kruiskerke een sprint met negen naar mijn hand te zetten, dat ik na een harde koers niet traag ben.”

Ook deze winter zal Van Coppenolle enkele wedstrijden op het strand rijden. Op 13 november wil hij in Oostduinkerke de Sauteuse Beach Challenge meedoen. “Nu ga ik twee weken niet fietsen”, verduidelijkt hij. “In februari ga ik skiën. Dat worden mijn andere twee weken zonder koersfiets. Gent-Staden zal ik niet rijden, wel in Maldegem-Kleit.” (HF)