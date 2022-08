La Route des Géants keert na afwezigheid terug naar Ieper

Komende zondag staat La Route des Géants opnieuw op het programma. De juniorenkoers is na enkele jaren van noodgedwongen afwezigheid terug op de kalender en daar is de organisatie bijzonder blij om. Wel zal de wedstrijd in een andere vorm plaatsvinden.

2020 was er corona en in 2021 gooide de Franse gendermarie roet in het eten van de wedstrijd die een samenwerking is tussen de Koninklijke Ypersche Wielerclub en de Vélo Club Saint-Omer. Ook dit jaar geen Frans-Belgische koers. “Opnieuw wil de Franse gendarmerie niet instaan voor de beveiliging van het parcours”, legt Klaas De Gruyter van KYW uit. “Maar dit jaar wilden we absoluut de koers organiseren, zij het nu alleen. We blijven in en rond Ieper, maar we hopen dat we ooit terug de grens over kunnen.”

KYW kan de deelnemers alvast een attractief parcours voorleggen. “Starten doen we op de Ieperse markt, wat een speciale beleving blijft. Het zwaartepunt van de koers ligt in het Heuvelland. Verdeeld over vier lokale rondes passeren we er viermaal de Monteberg, viermaal de Beukelaarstraat en driemaal de Kemmelberg.”

Met in totaal een 1250-tal hoogtemeters die te overbruggen zijn, zullen de sterkste junioren op de voorgrond treden. En die zijn traditiegetrouw goed vertegenwoordigd. In het verleden toonde Remco Evenepoel zich al de sterkste en andere Belgische toppers zoals Arnaud De Lie en Ilan van Wilder lieten zich ook al zien in La Route des Géants. Dit jaar zakken onder andere Vlad Van Mechelen en Sente Sentjes af. “Ook zes nationale kampioenen staan aan de start, onder wie die van België, Uruguay en Noorwegen”, vult de Gruyter aan. “In totaal hebben we ploegen uit acht verschillende landen. Een mooi deelnemersveld om de draad eindelijk terug op te pikken.” (LR)