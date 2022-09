Koen Feys (Canguru-Latexco): “Met twaalf junioren naar 2023”

Canguru-Latexco wordt in 2023 een ploeg met twaalf junioren. Zonder twijfel wordt Yarno Van Herck, als eerstejaars goed voor acht zeges, het uithangbord van het team van Koen Feys en Dirk De Cnop.

Feys noch De Cnop zijn nieuw in het wielrennen. Beiden werkten in 2020 al een tijdje samen bij Canguru-QTS-Air College, een ploeg die het toen deed met nieuwelingen en junioren. In oktober 2021 kwam De Cnop tot een akkoord met Kurt Debouck (EFC-L&R-Vulsteke) en Thomas Debrabandere (Gaverzicht-BE Okay) om in de Lead Out Cycling Academy te stappen.

Zware opdracht

“Wat afsprong toen de transferperiode voorbij was”, weet Feys. “Zodat Canguru-Latexco 2022 begon met Stian Van Oudenhove als enige renner. Intussen koerst ook Emile De Falleur in de kleuren van Canguru-Latexco.” Feys kreeg de opdracht een volwaardig juniorenteam te vormen. In juli begon hij eraan. Intussen kon hij elf van de twaalf plaatsen invullen. Naast Van Oudenhove en De Falleur zullen volgend jaar ook Bram Puype, Niels Uijtdewilligen, Xander Carrewyn, Robbe Servaes, Louis Vandenbroucke, Arnaud Jaecques, Alexander Boussemaere, Baptiste Swertvaegher en Yarno Van Herck de kleuren van Canguru-Latexco dragen. Dat Feys bij Acrog-Tormans Van Herck kon wegplukken is opvallend.

“Ik ken Yarno al enkele jaren van de strandracen”, vertelt Feys. “Ik besloot hem een voorstel te doen. Na dat gesprek wachtte hij het voorstel van Acrog-Tormans af. Dat hij na de junioren automatisch zou doorschuiven naar het Soudal-Quick.Step Development Team vindt hij niet zo leuk. Hij rijdt liever bij een kleinere ploeg waar hij z’n eigen ding mag doen. Dus komt hij bij ons. Het is niet de bedoeling dat de ploeg rond hem wordt gebouwd. Iedereen gaat kansen krijgen.”