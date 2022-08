Knap BK-brons voor Matthé De Leyn: “In sprint zat ik veel te ver”

Tweedejaarsnieuweling Matthé De Leyn heeft op het Belgisch kampioenschap in Brasschaat de bronzen medaille veroverd. De 16-jarige Oostduinkerkenaar zette zijn sprint iets te laat in. “Maar natuurlijk ben ik wel tevreden met mijn podiumplaats.”

Op een biljartvlak parcours werd op 31 juli onmiddellijk hard gekoerst, maar Matthé De Leyn liet zich niet verleiden. “Iedereen kan dat in het begin. Ik heb gewacht en pas gereageerd toen het nodig was.” Op 25 kilometer van de finish reed in schuifjes uiteindelijk een kopgroep van negen renners weg. “Een paar jongens hadden het moeilijk, maar we hebben elkaar opgepept om goed rond te draaien. Het was voor iedereen een mooie kans op een goede uitslag. Ik heb wel nog nagedacht over een demarrage, maar wist dat ik rap ben aan de meet. Ik wilde het risico dus niet lopen om helemaal te parkeren na een aanval”, vertelt Matthé.

In de sprint viseerde de renner van Gaverzicht – BeOkay Stan Craps en Lomme Van den Meerssche. “Ik zat jammer genoeg veel te ver. Ze schoven rechts op toen ik aan de linkerkant zat, waardoor ik pas achtste zat. Mijn papa had ook gezegd dat ik op 200 meter van de streep kon beginnen sprinten, zoals hij gezien had bij de eerstejaars. Maar uiteindelijk kon ik er pas op 100 meter uitkomen.” Net voor de finish schoot de Oostduinkerkenaar ook nog uit zijn klikpedaal. “Dat zal weinig verschil gemaakt hebben, al had een tweede plaats er misschien nog ingezeten. Vooraf had ik gehoopt op zo’n prestatie, maar ik had niet durven denken dat het zou lukken.”

Zadel

In de weken voor het BK had De Leyn al meermaals blijk gegeven van een goede conditie. In totaal eindigde hij zelfs zes keer op rij in de top tien. “Ik was ook al goed gestart aan het seizoen, maar was dan even minder door een val en door ziekte. Het heeft duidelijk geloond van te werken naar het BK. Nu gaat het voorlopig wel een beetje minder.”

In de aanloop naar de titelstrijd was het zadel van de talentvolle nieuweling drie centimeter gezakt, zonder dat hij het zelf doorhad. Tijdens het BK gebeurde dat opnieuw. “Ik ben vandaag (maandag red.) nog naar de kinesist geweest, want er zijn daardoor toch wel een paar spieren geblokkeerd. In de laatste voorbereidingskoersen was ik ook te rap leeg. Ik had niet de kracht om de forcing te voeren.”

De tweedejaarsnieuweling richt zich nu op de West-Vlaanderen Cycling Tour, die op 18 augustus van start gaat. “Ik wil er een goeie einduitslag behalen. Misschien top vijf of zelfs top drie, we zien wel. Veel hangt ook af van het deelnemersveld.”

Tijdrit

De ploegentijdrit is voor deze editie vervangen door een individuele tijdrit in Stasegem. “Ik wil zeker een goeie tijdrit rijden, want dit jaar heb ik dat nog niet kunnen tonen. De drie tijdritten vielen allemaal in de periode van mijn val en ziekte. Ik wil me dit seizoen ook nog tonen in de klimkoersen, want daarin heb ik nog geen geluk gehad. Door mechanische pech kon ik in Herbeumont zelfs niet starten.”