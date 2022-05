Kevin Demeestere boekt mooie resultaten bij de beloften

Vorig jaar vond Kevin Demeestere de weg naar het wielrennen en ondertussen heeft hij al een paar mooie uitslagen beet, zoals een vijfde stek op het PK in Waregem. Dit jaar wil hij echt eens testen tot hoever hij kan groeien, bijvoorbeeld in de wedstrijden van de Beker van België en de rondes die hij met zijn team kan rijden.

In juni 2021 zette Kevin zijn eerste stappen in het wielrennen. “Voordien heb ik nog competitiezwemmen en atletiek gedaan, maar eigenlijk was ik altijd al zot van de koers. Uiteindelijk kwam ik via een van m’n beste vrienden, Michael Gardin, effectief in het wielrennen terecht, bij het KDM Pack Cycling Team.”

Een blik op het palmares van de laatstejaarsbelofte leert ons alvast dat hij het zeker niet slecht doet voor een beginneling. In het lijstje van vorig jaar valt een verdienstelijke 34ste plaats in de vijfdaagse Ronde van Oost-Vlaanderen op, maar dit seizoen ziet het er nog een stuk beter uit.”

“Een negende stek in Oud-Heverlee, een zevende plaats in Sint-Maria-Lierde en vooral een zeer mooie vijfde plaats op het West-Vlaams kampioenschap in Waregem vorige week, die kunnen toch al tellen. “Ik kan inderdaad zeker niet klagen”, bevestigt de Anzegemnaar.

Veel bijgeleerd

“Het gaat goed, ik heb al veel kunnen bijleren. De interclub in Aywaille was een kleine dip, omdat ik wat verkouden was, maar op het PK heb ik toch kunnen tonen dat ik weer in vorm ben. Dit seizoen zou ik graag zien waar m’n limieten ongeveer liggen. M’n studies (leerkracht lager onderwijs, red.) zijn achter de rug en ik heb van m’n ouders de vrijheid gekregen om eens een jaar alles op de koers te zetten.”

“M’n eerste doel van het jaar was het PK, dat is nu achter de rug. Nu staan er nog een paar wedstrijden van de Beker van België op het programma, wie weet kan ik daar een mooie plaats in het jongerenklassement in de wacht slepen.”

“In de zomer rijden we met de ploeg ook een paar rondes, zoals de Ronde van Luik, de Ronde van Oost-Vlaanderen en in september misschien ook nog de Tour de Moselle, dat vind ik overigens een zeer mooi programma voor een club die nog maar aan zijn derde seizoen bezig is. Een pluim voor Koen en z’n team, want naast een mooi programma is het ook een ploeg die goed aaneen hangt.”

Intussen heeft de 21-jarige sportman al wat z’n sterktes en werkpunten kunnen ontdekken.

“Ik heb de indruk dat langere inspanningen me het best liggen, wellicht zit m’n atletiek- en veldloopverleden daar voor iets tussen. Lastige, heuvelachtige koersen liggen me ook een stuk beter dan vlakke, tactische koersen, al is dat laatste nu toch al wat beter dan vorig jaar”, aldus Kevin.

(RRK)