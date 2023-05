Junior Robbe Dewilde boekt eerste zege in Heule: “Hopelijk kan ik dit jaar nog enkele zeges behalen”

Robbe Dewilde (17) heeft zijn eerste overwinning bij de junioren beet. De tweedejaars wil nu de lijn doortrekken. “Als ik dat kan doen, zal ik na afloop van dit seizoen een tevreden persoon zijn”, aldus Dewilde.

Robbe Dewilde koerst al van bij de 8-jarige miniemen en slaagde er in die categorie drie keer in om een wielerwedstrijd naar zijn hand te zetten. “Maar dat stelde nog niet zoveel voor”, lacht de Lichterveldenaar van Cycling Team Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare, die op 24 mei zijn achttiende verjaardag zal vieren. Begin mei won Dewilde de regionale wedstrijd in Heule, nadat zijn vluchtgezel Arne Desimpelaere in volle finale lekgereden was. “Ik had zeker niet verwacht daar te kunnen winnen, maar ik voelde wel dat de benen goed waren en wilde absoluut mee zijn met de beslissende vlucht”, legt hij het koersverloop uit. “Dat is me ook gelukt. Daarna was het afwachten hoe de koers ging evolueren. Op twee ronden van het einde ben ik weggereden met Arne Desimpelaere.” Vorig weekend was Dewilde aan het werk op het West-Vlaams kampioenschap op de weg voor junioren in Torhout. In eigen streek wilde de Lichterveldenaar het beste van zichzelf geven. Een 74ste plaats doet vermoeden dat hij daar niet helemaal in geslaagd is. Een uitslag zegt echter niet altijd alles, zo blijkt. “De ploegleiding had ons de opdracht gegeven om de juiste vlucht zeker niet te missen en dat is gelukt. Ik zat nog in het peloton en heb vanaf dan zoveel mogelijk afstoppingswerk verricht. Ik was dus tevreden met mijn koers.” Op Hemelvaartsdag nam Dewilde deel aan de kermiskoers in Harelbeke. Zondag start hij in Roeselare, een belangrijke afspraak voor zijn ploeg, Cycling Team Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare. “Daarna staan onder meer de Beker van België-manche in Rekkem en het Belgisch kampioenschap op de weg in Brasschaat nog op mijn programma”, vertelt Dewilde. “Na mijn regionale overwinning in Heule hoop ik ook in het grote interclubwerk eens een mooie ereplaats te behalen. Maar ik stel mezelf niet te veel doelen voorop. Eerst eens afwachten hoe de wedstrijden verlopen.” Dewilde noemt aanvallen een kwaliteit van zichzelf. “Ik probeer altijd zo offensief mogelijk te rijden en met een groepje voorop te geraken. Mijn sprint is immers een van mijn zwakke punten. Met hoe minder renners we voorop blijven, hoe beter voor mij”, vertelt de tweedejaarsjunior, die getraind wordt door Youri Bultynck. “De combinatie met mijn studie verloopt heel goed en Youri houdt daar ook rekening mee. In juni, wanneer het examens zijn, zal ik het waarschijnlijk wel wat rustiger aan doen.”

Tien uur per week

Aan het VTI van Roeselare volgt Dewilde de richting schilder-decoratie. “Een niet-alledaagse keuze, maar dat sprak mij het meest aan”, benadrukt hij. “Ik vind het nog leuk om die werken te doen. Of ik er later mijn beroep van wil maken? (glimlacht) Ik wil eerst kijken hoever ik als wielrenner kan geraken. Daarna zien we wel. Momenteel train ik tot tien uur per week. Dat is zeker niet overdreven veel. Als ik de komende maanden de lijn van de voorbije weken kan doortrekken, zal ik na afloop van dit seizoen een tevreden persoon zijn. Wie weet kan ik hier en daar nog een overwinning behalen. In 2024 maak ik mijn debuut bij de beloften, maar denk ik momenteel nog niet aan. Eerst ligt de focus op dit seizoen. Ik laat het op me afkomen”, besluit Robbe Dewilde.