Julie Hendrickx bezig aan eerste maanden voor nieuwe ploeg: “Blij met mijn keuze voor Lotto-Dstny”

Julie Hendrickx maakte dit seizoen de overstap naar het team van Lotto Dstny Ladies. De tweedejaarsbelofte uit Bredene hoopt daar verder te kunnen groeien en als ploeg mooie resultaten neer te zetten.

Vorig jaar werd de talentvolle Hendrickx nog vierde op het Belgisch kampioenschap. Ze werd er toen ook tweede belofte. Die prestatie is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Hendrickx tekende afgelopen winter een tweejarig contract bij Lotto Dstny Ladies. De ploeg geeft jonge rensters de kans om te groeien en tegelijk rijden ze een mooi programma. “Ik ben heel blij met mijn keuze”, glimlacht Hendrickx. “Ik ben goed ontvangen in de ploeg. De sfeer is uitstekend en we zitten als rensters allemaal op dezelfde golflengte. Hierdoor is de ploegstage ook heel goed verlopen en heb ik amper een aanpassingsperiode nodig gehad.”

Waar het wel nog even aanpassen is voor Hendrickx, is in de wedstrijd zelf. Bij de dames koersen de beloften samen met de profs, wat ervoor zorgt dat je als jonge renster geen respijt krijgt. “Ik heb ondertussen al veel bijgeleerd, van mijzelf positioneren in het peloton tot het bestuderen van het parcours. Maar het is inderdaad niet makkelijk. Ik heb me momenteel nog niet echt kunnen bewijzen voor de ploeg, maar ik ben er zeker van dat dat nog komt. Ik ben alvast gemotiveerd om mij volledig te smijten.”

Ervaring speelt in het geval van een jonge renster ook een rol. Dat beseft Hendrickx. “Sowieso moet ik nu proberen jaar na jaar mijzelf te verbeteren en ervaring op te doen. Die kans krijg ik ook binnen het team.”

Scheldeprijs

In de komende wedstrijden wil Hendrickx al de daad bij het woord voegen. “De komende weken zal ik koersen in Dwars door Vlaanderen, de Volta Limburg en de Scheldeprijs. Het zou mooi zijn moesten we ons daar kunnen laten zien”, klinkt het nog. (LR)