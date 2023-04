Jelle Harteel kijkt met dubbel gevoel terug op voorjaar: “Met die mooie ereplaatsen koop ik niks”

Tweedejaarsbelofte Jelle Harteel behaalde dit voorjaar enkele mooie ereplaatsen, waaronder tweemaal top 10 in respectievelijk de Youngster Coast Challenge en Gent-Wevelgem. Toch had het wat betreft de renner van Lotto-Dstny Development Team zeker beter gekund.

Momenteel traint de renner uit de Panne in Almeria. Samen met ploegmaat Gianluca Pollefliet bokste hij een kleine stage in elkaar. Nog tot zondag legt hij er de hand aan het vervolg van het seizoen. De break in Spanje is ook welgekomen voor Harteel, die toch met een dubbel gevoel terugkijkt naar de afgelopen wedstrijden. “Die ereplaatsen zijn mooi, maar daar koop ik eerlijk gezegd niks mee”, is hij eerlijk.

“Ik zou liever eens een uitschieter in mijn uitslagen hebben. Misschien komt die nog, maar het had evengoed nu al gekund. De Youngster Coast Challenge en vooral Gent-Wevelgem waren belangrijke koersen voor mij. In die eerste arriveerde ik met de eersten bij de Kemmelberg, maar ik kwam bij het opdraaien ten val door een andere renner.”

Neutrale fiets

“Omdat er geen ploegauto’s mogen passeren over de Kemmel moest ik met een neutrale fiets naar boven om daar dan te kunnen wisselen. Ik heb uiteindelijk nog de sprint kunnen aantrekken voor de ploeg en werd zelf nog tiende, maar er zat zonder pech misschien wel een top vijf in.”

Ook in Gent-Wevelgem geloofde Harteel in zijn kansen. “Het slechte weer was al een voordeel voor mij. Met de ploeg trokken we in De Moeren een waaier met een twintigtal renners, maar niemand wou meedraaien omdat we zelf met vier renners in de groep zaten. Tijdens de eerste beklimming van de Kemmelberg voelde ik mij sterk, maar daarna kon op een dood moment een achttal renners ontsnappen met slechts één iemand van onze ploeg mee. Het blok werd er nadien opgelegd in het peloton en slechts na de tweede maal Kemmel kon ik in een groep van zeven echt de achtervolging inzetten. Jammer genoeg was de eerste vlucht dan al buiten bereik. Er zat veel meer in omdat we de sterkste ploeg waren, maar dit zijn momenten waar we uit moeten leren voor de koersen die nu volgen.” (LR)