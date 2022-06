Jade Lenaers amuseert zich bij clubteam S-Bikes-Doltcini: “Geen grote UCI-koersen en beter voor mijn studies”

Zoek de volgende vrouwenkoersen niet naar Jade Lenaers in de uitslagen. De 20-jarige uit Markegem concentreert zich op haar examens lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie aan de Gentse Arteveldehogeschool.

Ei zo na sloot Jade Lenaers het eerste deel van het wegseizoen af met een knaller. Aan het einde van de Kersenronde in het Nederlandse Mierlo legde ze vorige week donderdag nipt de duimen voor Scarlett Souren. “Fotofinish was nodig om het verschil te zien”, weet Lenaers.

“Jammer, blijkbaar was de Nederlandse veelwinnares een zucht sneller. Door mijn ploegmaats was ik in de laatste rechte lijn perfect afgezet. De afloop van die koers was ook op een andere manier pijnlijk. Net na de streep was er een bocht. We gingen met een paar rensters tegen de grond. De dag nadien in Verrebroek was ik niet hersteld. Alles deed nog pijn.”

Ze sloot deze wedstrijd van de Women Cycling Series als elfde af. Uit haar resultaten de eerste drie maanden van het seizoen blijkt dat Lenaers de juiste keuze maakte door over te stappen van een UCI- naar een clubteam. “Ik ben echt blij dat ik die grote UCI-koersen langs de kant geschoven heb”, geeft de renster van S-Bikes-Doltcini toe.

“Ik amuseer me bij de ploeg. En het is ook beter te combineren met studies. Vorig jaar deed ik event- en projectmanagement. Dat bleek niet echt mijn ding te zijn. Lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie is dat wel. Ik doe het graag en de examens in januari zijn goed verlopen.”

Ladies Cycling Trophy

Dinsdag begon Lenaers aan een nieuwe reeks examens. Haar team neemt zondag in Boezinge deel aan de Omloop van de Westhoek, maar de studente past voor deze UCI-koers. “Even geen koers nu, tenzij ik op een bepaald moment zie dat ik wat ruimte heb bij de voorbereiding van een examen, dan zal ik misschien een wedstrijd meepikken”, gaat de renster verder.

“In de Ladies Cycling Trophy voer ik het beloftenklassement aan en sta ik tweede in het algemeen klassement. Die wedstrijden zijn leuk. Ook heel wat Nederlandse rensters nemen deel. Zij maken koers. En als je met hen in de aanval gaat, nemen ze over. Veel aangenamer koersen op die manier.”

Zo kreeg Jade nieuwe motivatie. Want die was ze de voorbije jaren wat verloren. Mede door de pandemie waardoor ze vooral in 2020 nauwelijks wedstrijden kon rijden. Wat haar deed beslissen om meer studiepunten op te nemen en eerst een diploma na te jagen.