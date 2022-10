IN BEELD Het gala van WestSprint en de IJzeren Briek

Het wielerseizoen is afgelopen, de prijzen zijn verdeeld. Donderdagavond worden in Schiervelde nog wat extra prijzen verdeeld tijdens de gala-avond van WestSprint en de IJzeren Briek. De fine fleur van het West-Vlaamse (jeugd)wielrennen verzamelt in Schiervelde in Roeselare, op uitnodiging van De Krant van West-Vlaanderen en Cycling Vlaanderen West-Vlaanderen.

WestSprint is een regelmatigheidscriterium voor jeugdwielrenners van De Krant van West-Vlaanderen en Cycling Vlaanderen West-Vlaanderen. Hoe de punten berekend worden, ontdek je op westsprint.be.

Wie het goed doet in WestSprint, maakt een grote kans om op een dag de IJzeren Briek te winnen. Een jury bepaalt dan wie bij de profs de beste West-Vlaamse wielrenner en wielrenster van het seizoen zijn.