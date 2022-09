Gerben Dewinter moet weg bij EFC-L&R-AGS: “In Lombardije mooi afsluiten”

Gerben Dewinter is aan zijn laatste koersen bezig in dienst van EFC-L&R-AGS. De eerstejaarsbelofte kreeg deze maand te horen dat hij andere oorden moeten opzoeken. In Italië wil hij seizoen nog in schoonheid afsluiten.

Dewinter vernam het nieuws via telefoon begin september. “Je hoort wel eens in de wandelgangen dat er een bepaald aantal renners zullen moeten vertrekken”, legt hij uit. Dewinter kon naast top-tienplaatsen in Passendale en Zonnebeke geen echte uitschieter voorleggen. Toch maakte de student kinesitherapie, die goed uit de voeten kan op zware parcours, in zijn eerste belofteseizoen goede progressie. Ondertussen staat hij dicht bij een andere ploeg. “Er zaten veel ploegen al vol op het moment van het nieuws, dus het was snel schakelen. Het duurde nog eventjes, en dan sluipt er toch wat twijfel binnen, maar ondertussen is alles zo goed als rond met een nieuwe ploeg, al kan ik dat pas bevestigen als het team het nieuws zal bekendmaken”, weet hij.

Raad zoeken

Een geruststelling om het eind van het seizoen aan te vatten. Dewinter valt nu wel niet uit de selectie, integendeel. Zondag neem hij deel aan ‘Il Piccolo Lombardia’, de beloftenversie van de monumentale Ronde van Lombardije in Italië. “Je hoopt in het begin van het seizoen om dit soort wedstrijden te rijden. Het voelt ook aan als een eer om daar te mogen deelnemen en het is een mooie kans om ervaring op te doen in zo een grote koers. Ik weet nog niet wat ik ervan moet verwachten als eerstejaars, maar ik ga wel raad zoeken bij mijn teammaten. Ik ga in ieder geval mijn uiterste best doen om daar nog een mooi eind aan mijn seizoen te breien.” (LR)