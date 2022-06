Emiel Vermeulen niet in Elfstedenronde, wel naar Tour d’Eure-et-Loir: “Hopelijk ben ik nu vertrokken”

Emiel Vermeulen (29) hervat. Half mei, in de Franse eendagskoers Grand Prix Morbihan, moest de prof uit Brugge afstappen met pijn aan de longen. Van vrijdag 10 tot en met zondag 12 juni herneemt hij in Tour d’Eure-et-Loir.

De tweede week van februari startte Emiel Vermeulen in Tour de la Provence het seizoen op. De laatste dag begon hij fel te hoesten. Twee dagen later bleek dat hij besmet was met corona. Veel hinder ondervond hij toen niet.

“Denk dat ik toen alles deed wat moest”, blikt de pion van Go Sport-Roubaix Lille Métropôle terug. “Want ik heb eerst twee weken gerust. Ik heb, op vraag van de ploeg, wel Lillers moeten rijden. Dat was misschien iets te vroeg. In april begon ik te sukkelen met een licht hoestje. Dat werd erger en erger. Tot ik in Morbihan niet verder kon. Ik had geen adem meer, pijn in de borststreek ook. Blijkbaar bestaat er toch zoiets als long covid. Eerst geloofde ik dat eigenlijk niet, nu moet ik het wel aannemen. De arts adviseerde me om een tijdje geen intensieve inspanningen te doen. Gelukkig mocht ik blijven trainen.”

Maar wel zonder intensiteit. Vermeulen voelt beterschap. Hij testte het voorbije weekend uit of hij klaar is voor de driedaagse rittenkoers Tour d’Eure-et-Loir. “Helemaal in orde ben ik nog niet, maar ik voelde tijdens een intervaltraining dat het beter gaat”, aldus Vermeulen.

“Hopelijk ben ik nu vertrokken. Want tot nog toe bracht het seizoen 2022 enkel maar ellende. Met de ploeg rijden we bijzonder weinig in België. Tot nog toe enkel Le Samyn. Wat heel spijtig is. De Elfstedenronde zondag is een veel mooiere koers dan Tour d’Eure-et-Loir, toch geeft de ploegleiding voorrang aan die Franse driedaagse.”

Massaspurt

De kans dat de Elfstedenronde zondag uitdraait op een sprint lijkt bijzonder groot. Emiel Vermeulen had zich, op een boogscheut van waar hij woont, in zo’n massaspurt kunnen smijten. “Jammer dat ik hier niet kan rijden”, zucht de pocketspurter.

“Na Tour d’Eure-et-Loire probeer ik me zo goed mogelijk voor te bereiden op het Belgisch kampioenschap in Middelkerke. Daarna zal ik een aantal Belgische kermiskoersen rijden. Mijn ploeg werkt vooral een programma af waarin veel moet worden geklommen. Niet mijn ding. In mijn geboortedorp Koolskamp op 16 september zal ik er wel zijn. Hopelijk kan ik in dat Kampioenschap van Vlaanderen mijn seizoen redden.”

(HF)