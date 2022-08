Dit gebeurde er dit weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend kwamen opnieuw heel wat West-Vlaamse jeugdwielrenners in actie. Een overzicht van de belangrijkste wapenfeiten.

Jasper Dejaegher werd na een aanvallende koers zevende in de Internatie in Reningelst. Enkele dagen later won hij in Aartrijke.

Alex Vandenbulcke, Jelle Harteel en Gilles Vercruysse veroverden ereplaatsen in de Ronde van Vlaams-Brabant. Milan Kuypers won het tussenspurtenklassement. Vandenbulcke werd dertiende in de eindstand.

Ramses Debruyne en Alec Segaert wonnen met Gianluca Pollefliet de inleidende tijdrit van de Tour Alsace. Debruyne werd 23ste in de eindstand. Segaert was vijfde in de voorlaatste etappe.

Bingo voor Bolle

Bert Bolle schreef met steun van Arno Vanhaecke de eindzege in het driedaagse Vermarc Cycling Project voor junioren op zijn naam. Hij werd ook derde in de puntenstand. Brent Deltombe won met kleine voorsprong de slotetappe. Ook Seppe Leman reed zich in de kijker. Vanhaecke werd derde in het eindklassement.

Jasper Dekien finishte als elfde in de Trofee van Vlaanderen in Reningelst, die eindigde op een massaspurt. Brent Baert was twaalfde en Milan Van Hollebeke zeventiende. Laurens Plancke probeerde in de slotfase met enkele concurrenten weg te rijden.

Dekien was ook nog vijftiende in de interclub in Berg-Kampenhout.

Lomme Van den Meerssche botste op het BK voor tweedejaarsnieuwelingen in Brasschaat op Bern Zimmerman. Matthé De Leyn veroverde brons. Ook Michiel Debeaussaert maakte deel uit van de kopgroep van negen. Bij de eerstejaars viel Jasper Verbrugge in een massaspurt net naast het podium.

Gaëtan Hellebuyck had na een actieve wedstrijd nog voldoende krachten over om de massaspurt in Gistel naar zijn hand te zetten. Björg Vandenbroucke won in Boussu-Bois zijn eerste wedstrijd.

Driekleur voor Michielsen

Jilke Michielsen veroverde de driekleur bij de meisjes-nieuwelingen in Brasschaat. De eerstejaars hield in een massaspurt Zita Gheysens af.

Luca Vierstraete werd op het European Youth Olympic Festival in Slovakije elfde in de tijdrit. In de wegrit legde ze beslag op de 33ste plaats. (MVH)