De Leyn verbaasd over niet-selectie voor BK

Na een aanhoudend rugprobleem zit de conditie bij Matthé De Leyn (17) duidelijk weer in stijgende lijn. De eerstejaarsjunior uit Oostduinkerke is echter niet geselecteerd voor het BK, ondanks een bronzen medaille vorig jaar.

“Het is toch tot mijn eigen verbazing”, zucht De Leyn. “Zeker als je ziet wie wel mee mag. Daar zitten toch jongens tussen die hun weekends vullen met kermiskoersen, terwijl ik vecht voor mijn plaats in de UCI-koersen. In mijn carrière reed ik drie BK’s en werd ik al twee keer derde. Arne Desimpelaere mag bijvoorbeeld ook niet mee, terwijl hij internationaal gewoon goed rijdt.” Een mailtje van de renner van EFC-L&R-Van Mossel hoeft de provinciale selectieheer echter niet te verwachten. “Ik heb daar wel even over nagedacht, maar het is beter om met de pedalen te proberen te antwoorden.”

Zondag krijgt hij in de Ronde van Vlaanderen meteen een kans om zich te tonen. “Ik hoop zolang mogelijk mee te gaan. Een denderend resultaat heb ik nog niet gereden, maar ik voel dat ik aan het groeien ben.” De overstap naar de juniores is goed verteerd. “In mijn eerste grotere wedstrijd Nokere Koerse werd ik met de neus op de feiten gedrukt. Daarna ben ik wel sterker uit de Ster van Zuid-Limburg gekomen, nochtans een heel zware wedstrijd. Misschien mis ik nog wat kracht.”

Op het PK in Torhout finishte De Leyn als 18de. “Ik miste de twee ontsnappingen, maar er waren wel drie renners van de ploeg mee. In het peloton had ik zeker een goed gevoel. Ik raakte nooit in de problemen, terwijl ik in Heule nog direct op mijn adem trapte.”

Twee stappen

Ook de fysieke klachten lijken na enkele maanden helemaal achter de rug. “Na het PK had ik wel nog een beetje last, maar tijdens de koers helemaal niet meer. Ik merk wel dat ik langer heb moeten wachten om vol te trainen. Ik heb een stap vooruit gezet, maar sommige jongens hebben er twee kunnen zetten.” (AC)