Cycling Vlaanderen start campagne tegen vergrijzing

Cycling Vlaanderen kampt met een vergrijzing bij zijn officials en dus is het hoog tijd dat de federatie actie onderneemt om op lange termijn uit de problemen te raken. “Het is heel simpel: als er geen officials meer overblijven, zijn er geen koersen, en zonder koersen zijn er geen Lotte Kopeckys of Wout van Aerts meer”, zegt Massimo Van Lancker uit Kortrijk.

Massimo Van Lancker (30) is de zoon van ex-prof Eric, ex-winnaar van onder meer Luik-Bastenaken-Luik en momenteel ploegleider bij Israel-Premier Tech. De koers werd Massimo dus met de paplepel ingegeven.

“Ik ben geboren in de wielersport en door de Tom Boonen-hype in 2005 zelf ook beginnen te koersen. Dat heb ik tot 2014 gedaan. Sindsdien ben ik bij Cycling Vlaanderen aan het werk. Eerst als sporttechnisch medewerker, en sinds 2018 als sporttechnisch coördinator competitiewielrennen.”

Een van de problemen waarmee Van Lancker en zijn collega’s bij de wielerbond geconfronteerd worden, is de vergrijzing. “Bij de officials. Bij de clubs met renners, die onder druk staan. Bij organisatoren. Bij seingevers ook”, zegt Van Lancker. “Wielrennen is een mooie en populaire sport. We hebben een ongelofelijke weelde. Maar we moeten tegelijkertijd beseffen dat we werk hebben aan de basis. Daarom hebben we een campagne opgestart om meer vrijwilligers naar onze sport te krijgen. En die campagne gaan we de komende jaren vasthouden.”

Cycling Vlaanderen wil de campagne vooral de komende maanden extra in de schijnwerpers plaatsen.

“Er komt de eerstvolgende jaren een enorme uitstroom van oudere officials. We moeten klaar zijn om tegelijkertijd een instroom te creëren. We zijn op zoek naar zowel jongeren als gepensioneerden. Jongeren, omdat we meer jeugd erbij willen, en gepensioneerden, omdat ook zij een passie voor de wielersport hebben en zich willen engageren. We zetten ook in op gendergelijkheid. Er lopen nu al heel mooie vrouwenprojecten, maar nog meer dames als vrijwilliger naar de wielersport lokken is een belangrijke uitdaging. We willen zoveel mogelijk mensen naar de grootste wielerfamilie, zoals we onze federatie noemen, rekruteren.”

Van Lancker en zijn collega’s hebben een aantal manieren om die instroom te realiseren.

“Samen met ex-renners Jonas Vandeputte en Bjarne Vandenbroucke, die een wedstrijd van de Vlaamse Sportfederatie hadden gewonnen en een project mochten uitwerken, hebben we banners gemaakt die op alle wedstrijden te zien zijn. Onder het motto: wij maken de koers, word official! Er is ook een community op Facebook aangemaakt, waarbij mensen warm werden gemaakt om foto’s van officials te posten. Dat was een groot succes. Wij zijn één grote wielerfamilie, zo blijkt nogmaals. En daar wil ik een belangrijke boodschap aan toevoegen, iets waar mensen niet over nadenken en iets waaraan ik indertijd als renner ook niet dacht: zonder al die vrijwilligers zijn er geen koersen, en zonder koersen zijn er geen Lotte Kopeckys en geen Wout van Aerts. Officials vormen de basis van onze sport. Dat mogen we niet vergeten”

Digitale infomomenten

Deze week hield Cycling Vlaanderen het eerste van drie infomomenten voor kandidaat-officials. Op 28 september en 4 oktober volgen kans twee en drie.

“Dat zijn digitale momenten van 45 minuten. Eerst wordt uitgelegd wat Cycling Vlaanderen is en waarvoor het precies staat. Daarna wordt er besproken wat een official is, wat zijn takenpakket inhoudt, en wat de doorgroeimogelijkheden zijn. Vanaf dit najaar volgt de opleiding zelf. Kandidaat-officials zullen de kans krijgen om voor meerdere sporttakken te kiezen. Zo creëren we flexibiliteit. In januari en februari volgen bijscholingen over EHBO, omgaan met ouders, renners en sociale media… Dat laatste is vandaag heel belangrijk. Maar we staan open voor iedereen. Als iemand niet goed met een computer kan werken, wil dat niet zeggen dat er geen plaats bij Cycling Vlaanderen is.”