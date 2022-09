Christophe Noppe in het ongewisse over profpeloton: “Belachelijk UCI-systeem”

Zit Christophe Noppe (27) volgend seizoen nog in het profpeloton? Dicht tegen het einde van zijn derde seizoen bij het Franse Arkéa Samsic moet hij het antwoord op die vraag schuldig blijven. Uiteraard blijft hij hopen.

Zijn Franse ploeg lijkt op weg om de volgende drie seizoenen in de World Tour te koersen. Want momenteel 15de in de stand, de beste 18 krijgen een WT-licentie. Het hele jaar staat in het teken van het verzamelen van punten. Noppe moet zich uitsloven om één van de kopmannen in een kansrijke positie naar de laatste hectometers te loodsen. Iets wat hij vandaag vrijdag in het kampioenschap van Vlaanderen in Koolskamp weer moet doen.

“Voor Hugo Hofstetter”, weet Noppe die ook de Grand Prix Isbergues (18/9) en Omloop van het Houtland tussen Eernegem en Lichtervelde (21/9) zal rijden. “Dat systeem met die punten is eigenlijk belachelijk. Wie niet in de top tien van de ploeg staat kan nooit voor eigen rekening rijden. Je wordt zelf niet sneller door te werken voor andere snelle mannen.” In de Elfstedenronde in Brugge kon Noppe voor eigen rekening sprinten. Hij bolde als tiende over de streep.

Zonder ongelukken in Zwevezele aan de start

Bang afwachten

Niet slecht als je weet dat topsprinters als Fabio Jakobsen, Caleb Ewan en Tim Merlier op de deelnemerslijst stonden en de podiumplaatsen inpalmden. Het was één van de weinige keren dat hij aan zichzelf kon denken. Tijdens het BK in Middelkerke kon dat ook, maar in de finale kwam hij ten val. Hij knalde tegen zestig per uur op een seingever. De broodrijder uit Winkel hoopt dat de ploegleiding niet vergeet wat hij de voorbije maanden voor de sprinters van het team deed.

“Voorlopig is het inzake contracten stil bij de ploeg”, gaat Noppe verder. “De directie wacht af tot er zekerheid is over het World Tourstatuut. Dat wordt cruciaal. Ik denk dat ik nog altijd mijn plaats in het profpeloton waard ben. In oktober zullen ze bij de ploeg een aantal beslissingen nemen.”

Het wordt bang afwachten voor de zesdejaarsprof. Na de UCI-koersen in Koolskamp, Isbergues en Lichtervelde zal hij op vrijdag 23 september wellicht ook de kermiskoers in Zwevezele rijden. Het ziet er naar uit dat de West-Vlaamse Sluitingsprijs een goed gestoffeerd deelnemersveld krijgt. Met selecties van Quick.Step-Alpha Vinyl, Alpecin-Deceuninck, Team DSM en AG2R Citroën. “Aan de ploegleiding van Arkéa Samsic moeten we altijd toelating vragen om zo’n profkermiskoers te mogen rijden”, verduidelijkt Noppe. “Dat ga ik nog doen. Zonder ongelukken kom ik in Zwevezele aan de start.”