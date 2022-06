Broers Stockman zondag aan de start van BK wielrennen: “Anoniem meerijden? Nee. We maken er iets moois van”

De Waregemse broers Abram en Michiel Stockman hebben zin in het Belgisch kampioenschap wielrennen in Middelkerke. Ze rijden een goed seizoen en fietsen zich geregeld in de kijker. Misschien, zo denken ze, is het parcours voor hen iets te vlak, “maar we willen niet anoniem meerijden.”

In het begin van het seizoen, in de Ronde van Rwanda, stuurde corona nog de plannen in de war, maar de broers hebben zich snel herpakt en werkten intussen al een heel mooi internationaal programma af. “We hebben al in Turkije, Zwitserland, Italië, Duitsland en tussendoor natuurlijk ook in België gereden”, aldus Abram. “En we wisten ons geregeld te tonen en een verdienstelijke uitslag te rijden.” Michiel vult aan: “Fysiek zijn we sowieso goed. In Duitsland, bijvoorbeeld, rijden we echt mee voor de prijzen. Misschien lagen onze verwachtingen nog wat hoger – vooral op vlak van uitslagen – maar als het eindshot soms wat mankeert na een goede koers, dan kan je je eigenlijk niet veel verwijten.”

Zondag rijdt de 25-jarige tweeling het Belgisch kampioenschap bij de profs in Middelkerke. “Van de recentste BK’s is dit de editie waarvoor ik zelf het minste verwachtingen heb”, aldus Abram. “In Gent waren de kasseistroken in het begin interessant (de broers trokken er een hele tijd samen in de aanval, red.), in Anzegem had je de Tiegemberg, vorig jaar in Waregem was het een echte thuiskoers, dus dat zorgde telkens wel voor wat meer motivatie voor ons. Nu ligt het parcours – op papier – ons het minst. Maar op een BK weet je natuurlijk nooit, er zijn genoeg voorbeelden van kampioenschappen die anders uitdraaien dan voorspeld.” “Sowieso gaan we met open vizier koersen en er het beste van maken”, vult Michiel aan. “Die trui pakken lijkt me heel moeilijk, maar we willen niet anoniem meerijden. De goesting om er iets moois van te maken, is er zeker.”

Scoren in Duitsland

De rest van het seizoen zal voor de renners van het Duitse Saris Rouvy Sauerland Team waarschijnlijk voor een groot deel georganiseerd worden rond de Ronde van Duitsland. De broers leiden immers de dans in de Duitse Bundesliga, vergelijkbaar met de Topcompetitie in België: Michiel is leider in het algemeen klassement en Abram in het sprint- en bergklassement, waardoor het team bijna zeker is van een plaats in de Ronde van Duitsland. “Die is natuurlijk heel belangrijk voor de publiciteit”, voegt Michiel toe. “Een topvijf- of toptienplaats in zo’n UCI-koers staat alleszins nog op ons verlanglijstje.” (RR)