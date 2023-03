Briek Plasman is de WestSprinter van de week: “Dit is een mooie erkenning”

Briek Plasman maakte zaterdag het zegegebaar in Sint-Maria-Lierde. De provinciale kampioen bij de nieuwelingen toonde zich de snelste in een sprint bergop. De pion van Cycling Team Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare begint zo als een komeet aan het nieuwe seizoen.

1. Ben jij de verdiende WestSprinter van de week?

“Ik vind het alleszins een mooie erkenning. Ik had al snel door dat het zaterdag op een sprint ging uitdraaien en kon me de hele koers gedeisd houden. Mijn sterk eindschot is een wapen waar ik trots op ben.”

2. Wie zal volgens jou dit seizoen WestSprint winnen?

“Zo vroeg op het seizoen is het nog een beetje koffiedik kijken, maar ik verwacht dit jaar veel van Zeno Durie. Hij is een man om extra in de gaten te houden.”

3. Wat zijn jouw ambities dit seizoen?

“Het belangrijkste is dat ik blijf evolueren en een stap voorwaarts kan zetten. Ik hoop me ook te tonen in de prestigieuze wedstrijden die er nog aan zitten te komen.” (IVDA)