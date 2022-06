Blankenberge maakt zich op voor wielerevenementen

Het toeristisch seizoen komt eraan. Blankenberge denkt daarbij ook aan wielerliefhebbers. Met de start van een etappe van de Lotto Belgium Tour op 29 juni en van een rit van de Benelux Tour op 31 augustus. Zowel de Lotto Belgium Tour als de Benelux Tour zijn niet voor het eerst te gast in de badplaats.

De Benelux Tour was in 2016, toen nog Eneco Tour, voor het eerst in Blankenberge. De samenwerking met de Lotto Belgium Tour begon vorig jaar. “Met de organisatoren van beide rittenkoersen hebben we al nieuwe contracten voor de volgende drie jaar”, verduidelijkt de Blankenbergse sportfunctionaris Jochen Maes. “In 2024 zullen we in de Lotto Belgium Tour als start- en aankomstplaats fungeren.”

Voor de start van de etappe in de Lotto Belgium Tour reserveert Blankenberge het evenementenplein (Koning Leopold III-laan). “We gaan het daar eens proberen, midden in het centrum”, gaat Maes verder. “De ervaring van vorig jaar met deze rittenkoers voor vrouwen leert ons dat de echte wielerliefhebber daarop afkomt. We waren wel een beetje verrast door het professionele niveau van de meeste van die ploegen. De aanwezigheid van Lotte Kopecky, intussen winnares van zowel Strade Bianche als Ronde van Vlaanderen, had daar zeker mee te maken.”

De etappe met start in Blankenberge eindigt net als vorig jaar in Dudzele. Voor de rit van de Benelux Tour van woensdag 31 augustus ligt de aankomstlijn in Ardooie, vaste partner in deze meerdaagse uit de WorldTour. “Die dag zien we heel wat wereldtoppers de revue passeren”, weet Maes. “Tom Boonen is hier in het verleden geweest. Greg Van Avermaet hadden we ook al. Ook dit keer zullen we mannen zien die schitterden tijdens de Ronde van Frankrijk. Uniek is dat die profs tussen het volk richting startpodium rijden. Dat zie je in geen enkele andere sport. Die dag verwachten we 5.000 tot 10.000 bezoekers.” (HF/WK)