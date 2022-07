Belofte Michiel Nuytten staat voor belangrijke periode: “Jammer genoeg niet met vertrouwen van maand mei”

Omloop Het Nieuwsblad, BK ploegentijdrijden, klimkoers in Herbeumont en Omloop der Zevenheuvelen: voor Michiel Nuytten begint de maand juli met een paar belangrijke koersen. Lukt hij ergens de noodzakelijke uitschieter?

Hoewel hij door een val in het clubkampioenschap in Deerlijk de eerste maand van het seizoen langs de kant stond, verzamelde Michiel Nuytten (20) in april en mei enkele mooie uitslagen. Wat hem onder meer een derde plaats in de tussenstand van de Road Series U23 oplevert. Met Omloop Het Nieuwsblad zaterdag in Borsbeke (Herzele) en Omloop der Zevenheuvelen in Berg en Dal in de Nederlandse provincie Gelderland (9/7) breken twee manches van die Belgisch-Nederlandse beloftencompetitie aan.

“Ik denk dat het klassement na de Omloop der Zevenheuvelen in een beslissende plooi zal liggen”, voorspelt de derdejaarsbelofte. “Ik weet dat ik derde sta en dat het verschil met leider Jelle Harteel en viceleider Len De Pauw klein is. Net na mij staat Liam Slock, volgens mij zaterdag in Omloop Het Nieuwsblad dé te kloppen man. Die kerel kan enorm hard met de fiets rijden.”

Ziek na Waver-Rijmenam

Terwijl Nuytten zelf een beetje twijfelt aan zijn huidig vormpeil. Nadat hij in de gietende regen Waver-Rijmenam als tiende afsloot, werd hij ziek. “Gelukkig in mijn rustperiode”, verduidelijkt de pion van EFC-L&R-AGS.

“In eigen Ardooie hervatte ik zaterdag de competitie. Toen het vijf ronden van het einde na een premiespurt stilviel, ging ik alleen in de aanval. Meer dan 20 seconden kreeg ik niet. In de voorlaatste ronde kwamen vijf achtervolgers bij mij. Verder dan de vierde plaats geraakte ik niet. Ik had geen goed gevoel, ik trek niet met het vertrouwen van de maand mei naar de volgende koersen.”

Hervatten na drie weken zonder competitie is nooit makkelijk. De wedstrijd in Ardooie maakte deel uit van een tweedaagse stage van zijn team. “Zaterdag haspelden we in de voormiddag een training voor het BK ploegentijdrijden af”, vertelt Nuytten. “Daarna koersten we in Ardooie, ‘s avonds gingen we op hotel, zondag verkenden we het vernieuwde parcours van Omloop Het Nieuwsblad. Met de hele groep samen: best een leuk weekend.”

Zaterdag is het weer ernst. Voor Nuytten breken belangrijke weken aan. Hij weet wat nodig is om eind dit jaar de stap naar de profs te zetten. “Na een redelijk goed voorjaar met veel ereplaatsen moet ik nu eens een koers kunnen afmaken”, beseft hij.