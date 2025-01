Justine Ghekiere zesde in eindstand Tour Down Under

Justine Ghekiere (AG Insurance-Soudal) heeft zondag de Australische Tour Down Under afgesloten op de zesde plaats in de eindstand. De Zwitserse Noemi Rüegg (EF Education-Oatly) stond de eindzege niet meer af, de Amerikaanse Chloé Dygert (Canyon//SRAM) won de slotrit.

De 23-jarige Rüegg had zaterdag in de koninginnenetappe de leiderstrui veroverd, Justine Ghekiere eindigde toen als zesde.

Zondag, in de 106 kilometer lange, heuvelachtige slotetappe in Stirling werd leider Rüegg zwaar aangevallen. Toch kraakten de Zwitserse kampioene en haar ploeggenotes niet. Rüegg eindigde als derde in de sprint bergop van een uitgedund peloton, na een ongenaakbare Dygert en de Nederlandse Silke Smulders (Liv AlUla Jayco). Ghekiere werd negende in de daguitslag.

In het eindklassement heeft Rüegg na drie dagen koers dertien seconden voorsprong op Smulders, het nummer twee. De Noorse kampioene Mie Bjorndal Ottestad (Uno-X Mobility) werd derde op 37 seconden. Ghekiere sluit af op de zesde plaats, op 41 seconden van Rüegg. Haar ploeggenote Julie Van de Velde is dertiende in de eindstand, op 1:06.

De Tour Down Under voor vrouwen, een wedstrijd voor de WorldTour, was de opener van het internationale wielerseizoen. Komende dinsdag start de zesdaagse Tour Down Under voor mannen.