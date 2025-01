Justine Ghekiere zesde in koninginnenetappe in Tour Down Under

Justine Ghekiere (AG Insurance-Soudal) is zaterdag als zesde geëindigd in de koninginnenetappe van de Tour Down Under, de Australische openingskoers van het internationale wielerseizoen. Winst was voor Zwitsers kampioene Noemi Rüegg (EF Education-Oatly), die ook naar de leiding gaat in het klassement.

De 115 kilometer lange tweede etappe, tussen Unley en Willunga Hill, werd afgewerkt in broeierige temperaturen richting de 35 graden, en bleek zoals verwacht te zwaar voor de Nederlandse Daniek Hengeveld, de winnares van de openingsrit. Hengeveld verloor ruim zes minuten en dus ook haar okeren leiderstrui.

Willunga Hill is een ruim drie kilometer lange helling die regelmatig terugkeert op het parcours van de Tour Down Under. De 23-jarige Rüegg toonde zich deze keer de beste op die slotklim. Ze haalde het met tien seconden voorsprong voor de Nederlandse Silke Smulders.

In een groepje dat volgde op 26 seconden van Rüegg werd Noors kampioene Mie Bjorndal Ottestad derde en Justine Ghekiere zesde. Julie Van De Velde, ploeggenote van Ghekiere, eindigde na een aanvallende wedstrijd als tiende op 39 seconden.

De Tour Down Under voor vrouwen, een driedaagse koers voor de WorldTour, eindigt morgen/zondag met een heuvelachtige etappe van 105 kilometer in Stirling. Willen Ghekiere of Van De Velde nog een gooi doen naar eindwinst, dan moeten ze in het klassement respectievelijk 37 en 50 seconden goedmaken op Rüegg.