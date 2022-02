Wereldkampioen Joran Wyseure landt op Zaventem

De kersverse wereldkampioen veldrijden bij de beloften Joran Wyseure is terug in het land. De 21-jarige Lichterveldenaar landde dinsdagmorgen, samen met zijn ouders Cathy Volcke en Christophe Wyseure, omstreeks 9 uur op de luchthaven van Zaventem. De veldrijder werd onder meer opgewacht door een aantal leden van zijn supportersclub en schepen van Sport Els Kindt.

Zaterdag reed Joran Wyseure solo naar de wereldtitel veldrijden bij de beloften in het Amerikaanse Fayetteville. Al in de tweede ronde trok hij ervan door. De derdejaarsbelofte van Tormans-Circus Cyclo Cross Team hield stand en kwam alleen aan over de streep. Ploegmaat en landgenoot Emiel Verstrynge uit Adegem, die eerder dit jaar Belgisch kampioen bij de beloften werd, finishte als tweede. Thibau Nys zorgde voor een volledig Belgisch podium. Gerben Kuypers uit Nieuwpoort eindigde negende.

De wereldtitel is de ultieme bekroning van een ijzersterk seizoen. Een week eerder won de Lichterveldenaar nog de X20-cross voor beloften in Hamme. Eerder schreef hij ook al de wereldbekerwedstrijd voor beloften in Koksijde op zijn naam. Begin januari deed Joran ook al van zich spreken door in de zware moddercross in Gullegem als tweede te eindigen na Tom Pidcock, die zondag wereldkampioen werd bij de elite. Op het BK in Middelkerke toonde Wyseure ook al zijn uitstekende vorm door het brons te pakken.

Zondag komt Joran Wyseure aan de start in Lille. De supportersclub legt alvast een bus in om de kersverse wereldkampioen aan te moedigen. Inschrijven kan op het nummer 0471 04 68 13. De bus vertrekt om 8.30 uur. De prijs bedraagt 15 euro en er zijn twee consumpties inbegrepen.

De wereldtitel van Joran zorgde zaterdag ook in Lichtervelde voor een delirium. Maar dat wordt zeker niet het enige feestje na de wereldtitel, want na het seizoen volgt nog een huldiging en een dorpsfeest. Wie de wereldkampioen al wil feliciteren kan dat door een kaartje of tekening te deponeren in de gele brievenbus in het gemeentehuis.