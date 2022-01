Wereldkampioen Wyseure bezorgt Lichtervelde delirium: “Supertrots op onze Joran”

Lichtervelde is een wereldkampioen veldrijden rijker: de 21-jarige Joran Wyseure pakte zaterdag in het Amerikaanse Fayetteville de regenboogtrui bij de beloften. De bijzonder straffe prestatie van de jonge crosser werd aan het thuisfront meteen stevig gevierd. “Top vijf was al zalig geweest, maar dit is fenomenaal!”

Shirt uit en zwaaien! Lalalalaaaa! De sfeer in café De Zwarte Leeuw op de Markt van Lichtervelde zat er kort na de finish van het wereldkampioenschap veldrijden bij de beloften meteen stevig in. Hun poulain Joran Wyseure pakte zaterdag in een nagenoeg perfecte wedstrijd de regenboogtrui. Met voorsprong de mooiste overwinning uit zijn nog piepjonge carrière en een kroon op het harde werk van de voorbije weken, maanden en jaren.

Start van carrière

“Ik denk dat ik vanavond in één klap zes jaar ouder ben geworden”, lacht Mark Vantieghem van het Gildhofcomité en een van de trekkers van het supportersfeestje in De Zwarte Leeuw. “Het bleef spannend, ook al reed hij alleen. Toen hij aanging in de tweede ronde dachten wij allemaal dat het een tactisch spelletje van de Belgen was. Maar hij bleef gaan en bleef gaan. Het was niet te doen hoe sterk hij was.”

De Lichterveldse supporters van cross Joran Wyseure verzamelden zaterdag in café De Zwarte Leeuw om de wedstrijd bij de beloften te volgen. En na de prachtige afloop vooral ook te vieren. © Olaf Verhaeghe

Mark noemt zichzelf een van de grootste fans van het Lichtervelds crosstalent. “Wij volgen Joran nu toch al een jaar of vijf, zes en elke keer zie je hem beter worden. Dit is het hoogste dat hij kon bereiken. Tot nu toe, hé. Van heel zijn carrière is dit zonder twijfel de mooiste zege, maar zijn carrière is nog maar begonnen.”

In De Zwarte Leeuw gaan de grote glazen bier intussen verder vlotjes over de toog. Cafébazin Fauve Deconinck ziet het graag gebeuren. “De spanning die hier hing, heeft plaatsgemaakt voor een feestje. Helaas moeten we straks om 12 uur al stoppen, maar we hebben nog wel wat tijd, hé”, glimlacht ze.

De jonge crosser prijkt op de T-shirts van de Lichterveldse supporters. © Olaf Verhaeghe

“De supporters van Joran komen hier vaker, ook al is het nog geen officieel supporterslokaal. Daar komt na vanavond absoluut zeker verandering in. Of we de wereldtitel hadden verwacht? Top vijf was al zalig geweest, maar dit is nog zoveel mooier. Het is fenomenaal wat hij heeft gepresteerd.”

Huldiging gepland

Ook Wouter Donck, organisator van de koers én de cyclocross in Lichtervelde, is absoluut in de wolken met de zege van JOran. “Hij kan het allemaal. Als je ziet wat hij vandaag presteert, dan belooft dat voor de toekomst. Er zit zoveel in die gast, hij is nog lang niet aan zijn plafond, geloof me vrij.”

“Dit is meer dan een visitekaartje afgeven”, pikt Mark Vantieghem in. “Het is gewoonweg schitterend wat onze Joran doet. Ik hoop dat we hem via zijn ouders nog te horen krijgen vanuit Amerika. Zij zijn meegereisd naar het WK. Het zou helemaal de max zijn, mochten we toch nog even samen kunnen vieren.”

Ook schepen Steven Bogaert (rechts) kwam meevieren met supporter Mark Vantieghem. © Olaf Verhaeghe

Steven Bogaert, eerste schepen in Lichtervelde, komt maar wat graag meevieren in De Zwarte Leeuw. En de schepen maakt meteen zelfs plannen voor een huldiging. “We zijn supertrots op Joran, een echte Lichterveldenoare, één van ons. We wisten dat hij veel in zijn mars had, maar dit is toch nog iets anders. Het is fantastisch, echt waar”, zegt hij.

“We gaan morgen (zondag, red.) samen met het gemeentebestuur kijken hoe we hem kunnen ontvangen en hoe we hem in de bloemetjes kunnen zetten. Sowieso moet er nog een stevig feestje komen, met Joran erbij. Ik ben er zeker van dat we er iets heel moois van zullen kunnen maken. En uiteraard vieren we vanavond ook al!”

De sfeer zat er goed in, daar in De Zwarte Leeuw in Lichtervelde. © Olaf Verhaeghe

In Lichtervelde vieren ze feest na de wereldtitel voor Joran Wyseure. © Olaf Verhaeghe

Het dak ging er net niet af in café De Zwarte Leeuw. © Olaf Verhaeghe