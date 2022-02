Wereldkampioen Joran Wyseure feliciteren? Dat kan in deze gele brievenbus

De Joran-gekte is nog niet gaan liggen in Lichtervelde. Sinds dinsdagochtend staat in het gemeentehuis een gele brievenbus, waar fans een kaartje of tekening kunnen in deponeren. Joran Wyseure (21) werd zaterdagavond beloftenwereldkampioen veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville.

Joran Wyseure troefde in de Verenigde Staten zijn landgenoten Verstrynge en Nys af. Het leverde hem een historische wereldkampioen in het veldrijden op. Dat zorgde zaterdagavond voor een stevig feestje in Lichtervelde.

Maar drie dagen na zijn krachttoer is de Joran-gekte nog niet gaan liggen. In het gemeentehuis kan je sinds dinsdagochtend terecht om kaartjes, tekeningen of andere felicitaties te deponeren in een toepasselijk gele – of met een beetje verbeelding gouden – brievenbus. De brievenbus is toegankelijk tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.